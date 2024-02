Maximiliano Guerrero palpita su debut con la U en el campeonato: “Para mí es un sueño jugar en el Estadio Nacional”

Santiago

Después de la sesión de entrenamiento de este viernes, Maximiliano Guerrero, jugador de la Universidad de Chile, entregó sus impresiones sobre la actual pretemporada y su experiencia personal en el equipo al cual llegó en este mercado de fichajes.

“En lo grupal, me he encontrado con una calidad de personas tremendas. Todos son muy buenas personas, te tratan bien, me he sentido súper cómodo en el equipo”, comenzó señalando el delantero.

El ex Deportes La Serena aseguró que trabajo con el entrenador Gustavo Álvarez ha sido positivo y que el equipo se siente en un buen camino, con mejoras notables en lo físico: “Corremos hasta el último minuto, como si fuera la última pelota, así que esperamos seguir haciéndolo de esa manera”.

En cuanto a su rendimiento, el “Maxi” aseguró estar con “mucha confianza y también el equipo me ayuda mucho a sentirme muy cómodo dentro de la cancha, con harto espacio y profundidad para poder llegar al gol”.

Por último, Maximiliano Guerrero compartió su emoción por debutar con la U en el Estadio Nacional por el Campeonato 2024. “Obviamente para mí es un sueño jugar en el Estadio Nacional. De chico veía al equipo jugar ahí con el estadio lleno y era una locura el ambiente que genera la hinchada, es tremendo, así que estamos con ansias de debutar en el campeonato”, concluyó.