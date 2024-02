Carlos Palacios le dice no a Boca y confirma que se queda en Colo Colo: “Amo este club; encontré mi lugar en el mundo”

Chile

Este viernes, Carlos Palacios se pronunció en la rueda de prensa previa al duelo entre Colo Colo y Huachipato por la Supercopa, sin embargo, el principal tema que abordó el volante albo tiene que ver con el interés de Boca Juniors por contar con sus servicios.

Rápidamente, el mediocampista acabó con todos los rumores y dejó en claro que no se irá al cuadro argentino. “Es un interés importante, todos sabemos lo que es Boca. Después de todo, sigo acá en Colo Colo, estoy feliz, espero poder hacer un gran año y quizás más adelante poder dar un salto”, señaló de entrada.

“Me voy a quedar, siento que encontré un lugar en el mundo, en un equipo tan grande como Colo Colo, para mí el más grande de Chile. Aspiro a que podamos conquistar la Supercopa el domingo, desarrollar un buen papel en la Copa Libertadores, ganar el Campeonato Nacional y la Copa Chile”, indicó el ex Unión Española.

Carlos Palacios y su diálogo con Juan Román Riquelme

También reconoció conversaciones con el actual presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme. “Román siempre fue mi ídolo, lo admiro hasta el día de hoy, tuve la opción de conversar con él, pero en Colo Colo encontré mi lugar en el mundo, al principio me costó un poco, luego me fui acomodando al equipo. Mi sueño siempre fue jugar en Colo Colo, siempre he sido hincha del club”, afirmó.

“Quiero estar cerca de mi familia y hacerme un nombre importante acá. Amo este club y quiero verlo ahí, arriba. Pasa por ahí la decisión de quedarme”, concluyó Carlos Palacios.