Franco Armani, arquero de River Plate, no se guardó nada y realizó una polémica confesión anoche tras el triunfo 3-0 que logró River Plate ante Excursionistas por la fase de 32avos de final de la Copa Argentina.

Todo surgió a raíz de un penal que atajó el portero de los “Millonarios” en el segundo tiempo. En la repetición, se puede apreciar que Armani no cumplió con el reglamento y se adelantó para tapar el disparo del delantero rival. El árbitro no se dio cuenta de esto y tampoco contó con la ayuda del VAR, ya que este sistema no se usa en la Copa Argentina.

Luego del partido, el guardameta de River conversó con TyC Sports y reconoció que sí se aprovechó de la ausencia del VAR. “La verdad es que sí, cuando no hay VAR, uno puede robar un poquito. Robar en el buen sentido de la palabra”, aseguró Franco Armani.

Revisa el video

Impresionante la mano que saca Armani en el penal que pateó Barrios.pic.twitter.com/FzVaXYcV9s — VarskySports (@VarskySports) February 8, 2024