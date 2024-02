Manuel Pellegrini respalda a jugador del Betis acusado por presunta agresión sexual: “No cometió nada”

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, se refirió este jueves a la situación en la que se encuentra su jugador, William Carvalho, quien viene de quedar en libertad sin cargos tras ser acusado de una presunta agresión sexual en contra de una mujer.

El volante portugués declaró el pasado martes ante el Juzgado de Sevilla y reconoció haber mantenido relaciones sexuales de forma “plenamente consentida” con la mujer, en hechos ocurridos en agosto de 2023. La justicia española falló a favor del mediocampista tras considerar que no existen indicios de delito.

Pellegrini abordó este tema en conferencia de prensa y respaldó al futbolista. “A William lo veo perfectamente tranquilo. Es una persona que, como dice la sentencia, no cometió nada, no quedó con ningún cargo. Yo lo veo con la tranquilidad de una persona que no ha actuado en ningún caso mal”, señaló el técnico chileno.

Por otro lado, el “Ingeniero” confirmó que Claudio Bravo superó su lesión y que volverá a las convocatorias. “Tanto Marc Roca como Claudio Bravo ya están recuperados, así que ambos están en la lista de citados”, mencionó.

Además, el estratega nacional lamentó la lesión de isquiotibiales que sufrió Isco, una de las grandes figuras del plantel. “Es una perdida lamentable, él estaba pasando por un gran momento, haciendo muchos goles y dándole calidad al equipo. Seguramente estará afuera un par de meses, no será algo corto. Él lo está asimilando con la amargura que produce tener una lesión así, pero creo que lo vamos a recuperar física y anímicamente lo antes posible”, agregó.

Finalmente, Manuel Pellegrini anticipó el próximo duelo del Real Betis contra el Cádiz, a disputarse este viernes por la liga española. “Es un rival muy complicado, mucho más jugando en su casa, viene de cambiar técnico y de empatar ante dos rivales importantes como Villarreal y Athletic de Bilbao. Tenemos que hacer un partido muy completo, tratar de buscar los tres puntos desde el comienzo”, concluyó.