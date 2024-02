“Se me encoge el corazón”: Ana Torroja expresa su apoyo ante los incendios que afectan la región de Valparaíso

La cantante mexicana Ana Torroja se sumó a las voces internacionales que han manifestado su solidaridad y apoyo frente a la emergencia desencadenada por los devastadores incendios en la región de Valparaíso. La magnitud de la tragedia ha sido evidente, con las últimas cifras del Servicio Médico Legal (SML) informando 123 fallecidos, de los cuales 33 aún no han sido identificados.

A través de sus plataformas de redes sociales, Ana Torroja compartió un emotivo mensaje expresando su consternación ante la situación que vive Chile, especialmente en las ciudades de Viña del Mar, Quilpué, Limache y Villa Alemana, zonas afectadas por los incendios forestales. La cantante mexicana transmitió su amor y fuerza a la población chilena en estos momentos difíciles.

“Mi amado Chile, no me puedo creer lo que está ocurriendo. Viña, Valparaíso, se me encoge el corazón. Os mando todo mi amor y mucha mucha fuerza para superar este difícil momento”, expresó Ana Torroja a través de sus redes sociales.

Otros artistas que también manifestaron su apoyo a los damnificados

La situación de emergencia en Valparaíso ha llevado a que artistas y figuras públicas utilicen sus plataformas para enviar mensajes de apoyo, concientización y llamados a la acción. Previamente, otros cantantes conocidos en Chile, como Daddy Yankee y la banda Maná, manifestaron que están al tanto de la situación.

“Este es un mensaje para mi gente linda de Viña del Mar y toda la quinta región. Sé por lo que están pasando en estos momentos, he estado al tanto de las noticias, muy triste por todo lo que está ocurriendo con Viña del Mar y toda mi gente linda de Chile”, dijo el reggaetonero puertorriqueño en un video. Y luego agregó: “Voy a estar ahí en lo que me necesiten, pero estoy seguro de que ustedes siempre dan cátedra de lo que es la esperanza, la unión y trabajar en equipo”.

Mientras que, Maná, a través de su vocalista Fernando Olvera, anunció: “Nos hemos reunido para hacer un fondo importante de donación y que, pues, ayude en la medida que se pueda. Quiero decirles que aquí tienen unos hermanos en México que nos sentimos también chilenos”.