Valparaíso

Desde el viernes 3 de febrero rige sobre la región de Valparaíso una alerta sanitaria, a raíz de los incendios forestales y estructurales que afectan a la zona. La medida, determinada por el ministerio de Salud, permite contratar y trasladar personal, adquirir bienes y servicios de forma directa, reasignar servicios clínicos, importar medicamentos e insumos médicos, y coordinar la red asistencial.

“Hemos estado visitando, ayer, durante toda la mañana y la tarde también, con el Presidente y la ministra, la red de la Quinta región, particularmente de Viña. Hemos establecido una serie de indicaciones respecto a la derivación de pacientes, tanto hacia el hospital (Gustavo) Frickes, que recibe a los pacientes más complejos, de tal manera que tengan capacidad suficiente para eventuales nuevos pacientes. Hemos estado trasladando pacientes también a la región Metropolitana y a otras regiones. La capacidad del hospital está adecuada. Hemos estado recorriendo también la atención primaria en las mismas condiciones, hemos conversado también con el personal disponible”, dijo de entrada el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, en diálogo con ADN Hoy la mañana de esta jornada. Luego precisó: “Hemos estado trasladando pacientes a Santiago, pero también a clínicas privadas de la región”.

Por lo pronto, acotó después, “hemos funcionado como funcionamos siempre que hay una mayor demanda en la región, establecemos la preferencia en la misma región y de no ser posible, a regiones vecinas”.

Salgado descartó una red de salud pública local sobrepasada. En esa línea, la alerta sanitaria decretada es preventiva: “El hospital (de Viña del Mar) ha estado respondiendo satisfactoriamente, pero esta situación, del punto de vista de salud, puede aumentar la demanda. Afortunadamente, los incendios han estado más controlados, pero en un primer momento uno no tiene esa claridad. Entonces la medida es preventiva y tiene dos sentidos: uno, tener una capacidad instalada suficiente; pero también disminuir la carga de trabajo del personal, previendo que vamos a tener turnos más prolongados. Tenemos muchos funcionarios afectados con pérdida total. Por tanto, tenemos que apoyarlos, de manera que la medida que hemos tomado es más preventiva”.

El primer peak fue un aumento de las personas con grandes quemaduras. “Eso ya no nos ha vuelto a ocurrir”, agregó el subsecretario. Por lo pronto, als proyecciones del Gobierno central apuntan al proceso de remoción de escombros. Con todo, hizo un llamado a la población: “Que acuda a los servicios de urgencia dependiendo de la gravedad, pero, primero, a la atención primaria. Tenemos todos los servicios de atención primaria de urgencia, SAPU, y los de alta resolutividad, SAR, operativos. De tal manera que estamos en condiciones de recibir urgencias de menor gravedad en esos centros y reservar las urgencias a los hospitales en caso de mayor compromiso”.

En paralelo, los organismos de Salud trabajan en la recuperación de antecedentes de pacientes crónicos, la distribución de medicamentos y la forma en que se les entregarán. “Tenemos móviles disponibles para eso, esperando que tengamos la información clara de que esas zonas están sin riesgo”, planteó Salgado.

A renglón seguido, aseguró una segunda preocupación: “Estamos atentos y tomando las medidas para las personas electrodependientes, que están en sus hogares con algún tipo de tratamiento y que dependen de la electricidad”. También, producto de la remoción de escombros, se está distribuyendo la vacuna contra el tétano. Así, el ingreso a los cerros afectados se hará cuando “estén las condiciones”.

¿Ha existido alguna presión particular por los 112 fallecidos a la fecha? “En caso de morgues en hospitales son para personas que fallecen en el hospital. No hay falta de capacidad para recibir los cuerpos, no es ese el problema de dónde puedan estar; el problema es ir reconociéndolo y dónde estén”, cerró.