“Lo único que nos queda es tener calma dentro de la tempestad”: así se vive la espera a las afueras del SML de Valparaíso tras los incendios

Viña del Mar

La calle Orella, entre Nueva Las Rosas y Hontaneda, en la ciudad de Valparaíso, en la región homónima, este lunes se vio con una importante cantidad de gente: son parientes o cercanos a personas que han sido identificadas como fallecidas o declaradas como desaparecidos, buscando respuestas en el Servicio Médico Legal. Todo, como consecuencia de los incendios forestales y estructurales que han afectado a Viña del Mar, Villa Alemana, Limache y Quilpué desde los primeros días de febrero.

Johana Romero Saavedra es hija de una de las fallecidas: se trata de Alicia Saavedra Díaz, de 76 años, quien fue encontrada junto a su pareja, Jaime Maldonado Araya, en la plaza de Villa Independencia, una de las más golpeadas por las llamas en el sector oriente de la ciudad jardín:

“A ella la evacuaron de la iglesia unos hermanos de la iglesia, porque era de los testigos de Jehová, la dejaron en una placita y lamentablemente ahí la rodeó el humo, el fuego, porque la encontraron ahí. No pudieron salir”.

La tarde-noche del domingo confirmaron que su madre era una de las que llegó al SML. “Nos dieron reporte que efectivamente eran ellos los que estaban acá”, preciso.

El sábado pasado, Marcela Romero Saavedra, la hermana de Johana, subió a la Villa Independencia a buscar a su mamá. Ella habló entonces con ADN. Ese día había incertidumbre; hoy las visita la pena, pero con cierto consuelo: “Es difícil hablar de alivio porque se confirma lo peor, no se puede. Sí nos sentimos acompañados, están los hermanos de mi mamá, mis hijas, mis hijos, mi sobrino, hay mucha gente. Tenía hermanos por parte de mi mamá, que eran hijos de su marido, y están todos acá”.

Y fue Marcela quien entró este lunes al SML. Entró con Mirla, hija de Jaime. “Ahí les dirán las condiciones en que las encontraron, cómo murieron y les van a entregar el documento para nosotros seguir con el trámite del cuerpo de los dos”, cerró Johana.

Camila Ávila Romero es nieta de Alicia. Estuvo acompañando a Johana en la espera. Lo suyo fue recoger la forma de vida de su abuela: “Lo único que nos queda ahora es tener calma dentro de la tempestad, que es para todos. Es un alivio para nosotros saber que pudimos dar con ellos para poderles dar el descanso que ellos merecen”.

“Ya no podemos estar cabeceando la forma en que fue o lo que pasó, ya no es momento de eso. Necesitamos transmitirle a nuestra familia la calma y el apoyo que mi nona hubiera querido que nosotros tuviéramos. Ella era muy creyente, era testigo de Jehová y siempre nos dijo que después de esta vida se iba a ir al Paraíso. Para nosotros eso es imaginarla allá: si ella decía que iba a estar allá, para nosotros es eso: nos consuela saber que no murió sola, sino con su amado, y que está descansando. Nos faltó mucho, pero nos quedamos con lo mucho que nos entregó, mucho amor”, concluyó.