“He tenido que dejar de lado mi relación”: Jorge Aldoney habla de su preparación previo a su lucha con Raimundo Cerda en “Noche de Combos”

Jorge Aldoney se prepara para un nuevo desafío en la “Noche de Combos”, un evento de boxeo amateur organizado por el YouTuber Dylantero. El exparticipante de Gran Hermano Chile, quien tiene una relación con otra exconcursante del reality, Skarleth Labra, enfrentará a Raimundo Cerda, su excompañero de encierro en el programa.

El galán se unió al evento como el último participante confirmado, y el enfrentamiento está programado para el próximo 10 de febrero. En una entrevista con Fotech.cl, Jorge compartió detalles sobre sus intensas semanas de entrenamiento.

“No hemos querido ser menos que eso en el aspecto técnico, táctico y de preparación física. Ha sido un trabajo diario prácticamente durante un mes completo. No voy a mentir que no estoy reventado física y psicológicamente, pero la experiencia de ser, entre comillas, por un tiempo, un atleta de élite, es impagable, única”, comentó el exparticipante de Gran Hermano.

Y tras ello, el ex Mr. Chile reveló lo importante que ha sido el apoyo de su pareja, Skarleth Labra. “Me ha apoyado y soportado. Me he lesionado, tuve un micro desgarro en la pierna, me he muerto de hambre (perdí 7 kilos), no he tenido tiempo para salir ni pololear mucho, como hacíamos en el reality”, afirmó.

“Ha sido un trabajo de total dedicación en el que he tenido que dejar de lado mi relación y ella ha estado ahí todo el tiempo. Es importante apoyar a tu pareja cuando esta está dedicada a un proyecto. Hoy me toca a mí y mañana ella va a tener todo mi apoyo cuando sea su turno”, añadió.

Qué opina acerca de su rival, Rai

Respecto a su contrincante, Raimundo Cerda, Aldoney expresó tranquilidad y afirmó que no se preocupa demasiado por él. Su principal enfoque es brindar un buen espectáculo y que sus profesores y preparadores se sientan orgullosos.

“Yo acepté esto en parte para promover el boxeo en general y lograr una base para que los atletas que tiene este país en este deporte tengan el mismo apoyo que estamos teniendo nosotros en cuanto a visibilidad, auspicios, etcétera. Ese es mi fin”, declaró.

A pesar de algunas declaraciones de Raimundo en redes sociales, Aldoney señaló que no hay conflictos personales. “Con Rai no hay nada personal, no me preocupa ni es tema para mí, mi objetivo es otro, independiente que el rival sea él. Lo he escuchado decir varias cosas en redes sociales, pero queda ahí, por interno no me ha dicho absolutamente nada, e infiero que es su forma de armar show y vender la pelea”, sostuvo.

Finalmente, Jorge Aldoney señaló que “mi objetivo es hacer espectáculo para la promoción del deporte, no de mí mismo”.

La expectación crece mientras los aficionados esperan el enfrentamiento en el ring el próximo 10 de febrero para descubrir quién será el ganador entre Jorge Aldoney y Raimundo Cerda.