“Si quiere hacerme una demanda, que lo haga”: Pincoya se defiende ante acusaciones de su exmanager Carolina Eltit

La polémica entre Jennifer Galvarini y su exrepresentante, Carolina Eltit, continúa escalando después de que esta última anunciara que estudia acciones legales por el no pago de honorarios. Pincoya, participante de Top Chef VIP, respondió a las acusaciones y compartió su versión de los hechos.

Carolina Eltit reveló en el programa Que te lo digo que Pincoya dejó de responderle hace dos semanas y que estudia iniciar acciones legales por el no pago de honorarios, alegando incumplimiento del contrato de representación. Según la expanelista de SQP, ella le pidió a Pincoya que moderara su participación en Top Chef, lo cual no habría sido bien recibido.

Lo que dijo Pincoya

Mientras que, un nuevo episodio del programa de Zona Latina, Pincoya habló sobre la situación y aseguró que se realizarán los pagos. “Lo que pasa es que ayer se envío un correo, no se lo envié yo, se lo envío la agencia con la que yo estoy trabajando (...) Y a lo mejor ella no recibió el correo nomás”, afirmó.

Luego, agregó: “Igual hubo como malos entendidos por parte de ella. Pero yo creo que de repente los correos pueden llegar a las otras bandejas, yo me imagino y por ahí ella no lo vio nomás”.

“Eso no quiere decir que yo no le voy a cancelar a ella. Es eso. Si yo no le hablo, es para no generar más controversia de dimes y diretes, o que ella me diga algo, que subamos de tono o yo también. Es para que ninguna de las dos nos dijéramos algo de lo que después podemos salir más perjudicadas. Es por eso que yo mantengo la distancia, pero no por mala onda yo con ella”, añadió.

No tiene problemas a enfrentarse a una demanda

Más adelante, Pincoya también aseguró que tiene cariño por Carolina Eltit. “Yo igual creo que es un poco cariño también. Cuando tú le tienes cariño a alguien, independiente de que ya no te llevas bien con esa persona, evitas este tipo de conflictos (...) Es eso, nada más”, afirmó.

“Si quiere hacerme una demanda, que lo haga, si sus pagos van a estar. Lo que pasa es que yo no le puedo transferir, porque ella tiene que contestar el correo que se le mandó, pero nada más que eso. Si yo no me voy a arrancar. Si yo sé que ella me hizo el contrato y me hizo algunas gestiones, y obviamente eso tiene que ser cancelado como corresponde”, comentó.

La replica de su exmanager

Sin embargo, Carolina Eltit desmintió los comentarios de Pincoya. “El famoso mail no existe, por Dios santo, esta mujer miente. No para de mentir. Le he escrito un montón de veces, tengo las pruebas, que no me llegó el mail, que si me lo puede reenviar (...) Ella siempre me dijo ‘de hueona siempre por la vida. Yo jamás voy a decir nunca malo de ti, ni de la Cony, ni de nadie’”, sostuvo.

“Entonces, estamos viendo un doble discurso, una persona que no tiene una intención de pagar. Hace tres semanas que le pagaron, tengo las boletas, tengo los depósitos (...) ¿Cuánto cuesta calcular el 10 por ciento de tantos millones? Nada”, complementó la expanelista de SQP.

Finalmente, Carolina Eltit señaló que “no hay intención de pagar, no hay (...) Lleva tres semanas diciendo lo mismo, todos los días dice lo mismo”.