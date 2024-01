“Fueron cosas feas”: Viviana Acevedo confiesa por qué le puso fin a su amistad con Fran Maira

La ex participante de Gran Hermano Chile, Viviana Acevedo, abordó abiertamente el estado actual de su relación con Fran Maira, durante una entrevista en el programa En Aprietos. La profesora de Educación Física admitió que ha habido un distanciamiento significativo desde su primera eliminación del reality, y hasta el momento no han logrado reconciliarse, llegando al punto de no seguirse en redes sociales.

Desde los días de encierro en el reality, Fran Maira expresó abiertamente su aversión hacia Acevedo, afirmando que le causaba “asco” y que no podría gustarle en absoluto para entablar una relación. Estas declaraciones marcaron el comienzo de la fractura en la amistad entre las dos participantes.

Vivi Acevedo reveló que las desavenencias no se limitaron a las declaraciones en el reality, sino que también continuaron después de salir de la casa. “Lo que pasa es que tanto adentro como afuera se hablaron muchas cosas. La primera vez que salí me llegaron videos de cosas que hablaba”, compartió la exparticipante Gran Hermano Chile.

“Eso como que me bajoneó un poco porque yo soy súper real, entonces no sé, como que fueron cosas feas”, añadió.

No niega la posibilidad de que reconcilien

La futbolista, conocida por su autenticidad, admitió que estas revelaciones la afectaron emocionalmente. A pesar de ello, afirmó que no le guarda rencor a nadie y que estaría dispuesta a tener una conversación con Maira para cerrar ese capítulo.

“Yo no le voy a negar una conversación a nadie. Si ella tiene como esa aguja y quiere cerrar un capítulo, obvio. Para mí el reality ya pasó, yo no le tengo mala a nadie”, concluyó Vivi Acevedo.