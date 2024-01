Por supuesta deuda millonaria cifra: manager de Pincoya carga contra la ex Gran Hermano

Jennifer Galvarini, participante de Top Chef VIP, enfrenta no solo las tensiones dentro de la cocina del programa, sino también problemas fuera de ella. Se ha revelado que ex finalista de Gran Hermano estaría en medio de conflictos con su manager, Carolina Eltit, quien la acusa de no cumplir con el pago por sus servicios.

Carolina Eltit, conocida por su paso en SQP, y por recientemente haber representado a Pincoya en Gran Hermano, siguió representándola tras su encierro y durante sus primeros días en Top Chef Vip. Sin embargo, ahora enfrenta la falta de comunicación de su representada desde hace dos semanas. Según afirmó Luis Sandoval en Que te lo digo, esta situación se desencadenó cuando Pincoya comenzó a tener comportamientos conflictivos durante las grabaciones del programa de cocina.

“Resulta que hace dos semanas Pincoya dejó de responderle a Carola Eltit. Todo esto se origina cuando Pincoya en las grabaciones de Top Chef comenzó a pelear con todo el mundo, a tener arrebatos y Carola le dijo ‘frena, estás portándote súper mal, como imagen tuya no te conviene’”, contó Sandoval.

La cifra que le adeudaría a su manager

Desde ese momento, Jennifer Galvarini ha dejado de responder a Carolina Eltit. Pero la situación no termina ahí, ya que, según Sandoval, la participante de Top Chef VIP le adeuda una suma que ronda el millón y medio de pesos chilenos a su manager. “Acá viene el escándalo. Pincoya durante todos estos meses no le ha pagado ni siquiera 10 pesos. Es decir, adeuda una cifra que bordea el millón y medio de pesos”, sostuvo.

Ante esta deuda, Carolina Eltit estaría considerando tomar medidas legales. “Estoy viéndolo con un abogado. Estos días le va a llegar una notificación con la demanda. Ella no me pagó nada, tenemos un contrato de representación que ella no ha cumplido. Yo le negocié Top Chef”, dijo la ex SQP a Que te lo digo.