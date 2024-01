Matías Zaldivia y la polémica entre los hinchas de la UC con Gary Medel: “Puede hacer lo que quiera”

La polémica está desatada. El pasado domingo, Gary Medel quiso dejar de lado “la pasión por los colores” por un momento y le dio like a una publicación de Cristopher Toselli, quien festejó el triunfo de la Universidad de Chile, sobre la Universidad Católica, el pasado sábado en Coquimbo.

No contento con ello, el ex capitán de La Roja también tuvo palabras de apoyo para uno que, poco a poco, se ha ido transformando en referente de los azules, Matías Zaldivia: “¡Qué jugador!! Crack hermano a seguir igual, abrazo grande”, le escribió Medel al central azul, quien también festejó la victoria en el Clásico Universitario.

Como era de esperar, la situación no gustó para nada entre los hinchas más acérrimos de la UC, quienes no entienden como un jugador tan identificado con el club como Medel, aplauda los festejos de compañeros de profesión y amigos, contra su ex equipo.

Situación que el propio Matías Zaldivia salió a defender: “fue algo muy lindo lo de Gary, formamos, en esos pocos días que estuvimos juntos, una gran relación. Me recibió con los brazos abiertos cuando me tocó ir y solo tengo palabras de agradecimiento”, sostuvo.

“Lo otro es más folklore que otra cosa, él sobrepasa cualquier tipo de colores de camiseras, él está muy identificado con la camiseta de Chile y puede hacer lo que quiera, me puso muy contento que lo haya hecho”, complementó el defensor de los laicos.

Sobre si la parece una falta de respeto, la actitud de Medel hacia él y Toselli, Zaldivia fue tajante: “no lo veo así”.

El 2024: La U y La Roja

En conferencia de prensa, previo al duelo de este martes ante Coquimbo Unido, Matías Zalvidia continuó analizando lo que será la temporada con los azules: “solo nos queda pensar en este año, desarrollar la idea que quiere el profe y creo que los partidos que hemos jugado lo estamos logrando de a poco”.

“Es una gran responsabilidad que nos dio Gustavo a los capitanes y así lo tomo, ser el capitán no solo es llevar la cinta, sino que estar para tus compañeros, ser un ejemplo dentro y fuera de la cancha y representar a esta institución de la mejor manera”, complementó sobre la capitanía que tendrá este martes.

Otro de los temas que abordó, fue su experiencia en La Roja el 2023 y cómo ve la llegada de Ricardo Gareca: ”la salida de Eduardo (Berizzo) la verdad que me tomó por sorpresa por como fue, solo quedaba aceptar, estoy totalmente agradecido por haberme hecho parte de la Selección”, dijo.

“Siempre trabajo primero por el club y que si hacemos las cosas bien, fue lo que me llevó a la selección, primero pienso en la U que es lo que más me interesa”, complementó y cerró el defensor.