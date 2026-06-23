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La revolución silenciosa de los +50 en Chile: cómo la Inteligencia Artificial está cambiando su día a día

La participación en este tipo de instancias da cuenta de un cambio silencioso.

Nicolás Lara Córdova

La revolución silenciosa de los +50 en Chile: cómo la Inteligencia Artificial está cambiando su día a día

La revolución silenciosa de los +50 en Chile: cómo la Inteligencia Artificial está cambiando su día a día / Oscar Guerra

Durante mucho tiempo, la relación entre las personas mayores y la tecnología se entendió desde la distancia. Sin embargo, ese escenario comienza a mostrar señales de cambio.

Hoy, son cada vez más las personas mayores de 50 años que buscan entender, probar e incorporar herramientas digitales en su día a día. Un interés que se ha ido haciendo visible en distintas instancias de aprendizaje, donde la inteligencia artificial aparece como una de las principales puertas de entrada.

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En ese contexto, se desarrollará en Santiago una actividad orientada a acercar estas herramientas de forma simple y práctica, en Silver by BondUP en Mall Plaza Egaña, un lugar exclusivo para personas mayores de 50 que busca abrir nuevas oportunidades de aprendizaje y participación.

El encuentro liderado por BondUP y apoyado por el fondo Entel +55 en alianza con Banco Falabella, tienen el objetivo de fomentar la inclusión digital en este segmento, buscando impactar a 9 mil personas mayores en 8 meses de ejecución.

Este fenómeno no ocurre en el vacío. Chile atraviesa un proceso de envejecimiento acelerado: hoy más del 30% de la población tiene 60 años o más, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En ese escenario, la conversación ya no pasa solo por cómo acompañar esta etapa, sino también por cómo generar las condiciones para que siga siendo activa, conectada y participativa.

En un país donde el envejecimiento ya no es una proyección lejana, sino una realidad en curso, este tipo de iniciativas empieza a marcar una diferencia en cómo se construyen nuevas formas de participación en la vida cotidiana.

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