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VIDEO. Bellingham sale elegido como el mejor del partido y sorprende con esta frase: “Si soy honesto...”

El volante de la selección inglesa recibió el premio al mejor jugador del partido ante Ghana, pero se sinceró en sus declaraciones.

Lucas San Martín

(Photo by Ian MacNicol/Getty Images)

(Photo by Ian MacNicol/Getty Images) / Ian MacNicol

En su segundo partido en el Mundial 2026, Inglaterra no pudo romper el cero ante Ghana y puso en duda su clasificación a la siguiente fase.

Pese a no conseguir el triunfo, Jude Bellingham, volante de la selección inglesa, recibió el premio al mejor del partido. Sin embargo, sorprendió con esta declaración al momento de la entrega.

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No me lo merecía, si te soy honesto. Probablemente debe haber sido para uno de sus defensas, que lo hicieron muy bien”, dijo el mediocampista del Real Madrid a BBC.

“Por algunos momentos fue difícil meterse en juego, y estoy agradecido por quienes me eligieron, pero debió haber sido para uno de sus defensores. Jugaron muy bien”, agregó.

En cuanto al partido ante el cuadro africano, Bellingham se refirió al rendimiento mostrado contra Croacia, donde ganaron por 4-2, y apuntó: “Creo que fue la ‘fiebre del segundo partido’. Ganamos bien el primero, lo hicimos bien, y ahora empatamos el segundo. Pero está bien, creo que Ghana jugó al empate, así se vio durante el encuentro. Y hay que reconocerlos, ellos hicieron un buen trabajo”.

Ahora, Inglaterra deberá enfrentar a Panamá por la última fecha de la fase de grupos, por ende, será un partido crucial para lograr la clasificación. El encuentro será el sábado 27 de junio a las 17:00 horas de Chile.

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