Colombia venció por 1-0 a República Democrática del Congo y escaló al primer lugar del Grupo K del Mundial 2026. Daniel Muñoz fue la gran figura del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

En el primer tiempo, el cuadro colombiano salió en búsqueda del gol inmediatamente. A los 4′, el portero Lionel Mpasi Nzau no pudo controlar un remate y dejó un rebote dentro del área. Esto lo quiso aprovechar Daniel Muñoz, pero su remate se fue desviado.

Después, a los 8′, el mismo lateral colombiano cabeceó al arco, pero el portero estuvo genial para atajar el balón. Sin embargo, la pelota quedó dando bote dentro del área y Muñoz abría el marcador. No obstante, el árbitro cobró fuera de juego del colombiano.

En la primera etapa, el conjunto de Néstor Lorenzo tuvo volumen ofensivo y múltiples aproximaciones, pero les faltó mejorar el finiquito en las jugadas.

En el complemento, el partido se volvió más rústico, ambos equipos empezaron a cometer varias faltas en el mediocampo y, en consecuencia, el juego fluía poco.

Después del minuto de hidratación, llegaría el momento más esperado para Colombia. A los 75′, Juan Fernando Quintero asistió a Daniel Muñoz, quien remató de primera para romper el cero en el marcador.

Minutos más tarde, el cuadro sudamericano pudo aumentar la diferencia en el marcador con Luis Díaz, quien recuperaba el balón en zona de ataque y aprovechó la salida del arquero para definir de ‘sombrerito’. Sin embargo, el juez anuló la anotación por falta del colombiano.

Posteriormente, el jugador del Bayern Múnich anotaba otro golazo tras encarar a la defensa y definir de gran manera dentro del área. Pero, en esta ocasión, el referí cobró fuera de juego del extremo.

Sobre el final del partido, Congo complicó a Colombia con constantes centros al área, pero la defensa sudamericana estuvo sólida y firme para aguantar los ataques. Con esto, los ‘cafeteros’ se ubicaron en el primer lugar del Grupo K con 6 puntos y están clasificados a la siguiente fase.

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