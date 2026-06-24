;

VIDEO. En un difícil partido, Colombia vence al Congo y clasifica a los dieciseisavos del Mundial 2026

El cuadro colombiano venció al elenco africano por la cuenta mínima en la segunda fecha del Grupo K.

Lucas San Martín

(Photo by Ryan Pierse - FIFA/FIFA via Getty Images)

(Photo by Ryan Pierse - FIFA/FIFA via Getty Images) / Ryan Pierse - FIFA

Colombia venció por 1-0 a República Democrática del Congo y escaló al primer lugar del Grupo K del Mundial 2026. Daniel Muñoz fue la gran figura del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

En el primer tiempo, el cuadro colombiano salió en búsqueda del gol inmediatamente. A los 4′, el portero Lionel Mpasi Nzau no pudo controlar un remate y dejó un rebote dentro del área. Esto lo quiso aprovechar Daniel Muñoz, pero su remate se fue desviado.

Después, a los 8′, el mismo lateral colombiano cabeceó al arco, pero el portero estuvo genial para atajar el balón. Sin embargo, la pelota quedó dando bote dentro del área y Muñoz abría el marcador. No obstante, el árbitro cobró fuera de juego del colombiano.

En la primera etapa, el conjunto de Néstor Lorenzo tuvo volumen ofensivo y múltiples aproximaciones, pero les faltó mejorar el finiquito en las jugadas.

En el complemento, el partido se volvió más rústico, ambos equipos empezaron a cometer varias faltas en el mediocampo y, en consecuencia, el juego fluía poco.

Más información

ADN

Después del minuto de hidratación, llegaría el momento más esperado para Colombia. A los 75′, Juan Fernando Quintero asistió a Daniel Muñoz, quien remató de primera para romper el cero en el marcador.

Minutos más tarde, el cuadro sudamericano pudo aumentar la diferencia en el marcador con Luis Díaz, quien recuperaba el balón en zona de ataque y aprovechó la salida del arquero para definir de ‘sombrerito’. Sin embargo, el juez anuló la anotación por falta del colombiano.

Posteriormente, el jugador del Bayern Múnich anotaba otro golazo tras encarar a la defensa y definir de gran manera dentro del área. Pero, en esta ocasión, el referí cobró fuera de juego del extremo.

Sobre el final del partido, Congo complicó a Colombia con constantes centros al área, pero la defensa sudamericana estuvo sólida y firme para aguantar los ataques. Con esto, los ‘cafeteros’ se ubicaron en el primer lugar del Grupo K con 6 puntos y están clasificados a la siguiente fase.

Revisa el gol de Colombia acá

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad