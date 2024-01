“Se cayó hasta el Cristo de San Carlos de Apoquindo”: históricos de la UC se fueron en picada contra Medel por “mensajes” con jugadores de la U

Cuando el fanatismo nubla, pasan este tipo de cosas. Como si fuera un pecado tener amigos dentro del fútbol, y solo por vestir colores distintos, Gary Medel se ha ganado en las últimas horas la sorprendente enemistad de los hinchas de la Universidad Católica; sí, los de su ex equipo.

El formado en San Carlos de Apoquindo quiso dejar de lado “la pasión por los colores” por un momento y le dio like a una publicación de Cristopher Toselli, quien festejó el triunfo de la Universidad de Chile, sobre la Universidad Católica, el pasado sábado en Coquimbo.

No contento con ello, el ex capitán de La Roja también tuvo palabras de apoyo para uno que, poco a poco, se ha ido transformando en referente de los azules, Matías Zaldivia: “¡Qué jugador!! Crack hermano a seguir igual, abrazo grande”, le escribió Medel al central azul, quien también festejó la victoria en el Clásico Universitario.

La molestia de la “familia cruzada”

Como era de esperar, la situación no gustó para nada entre los hinchas más acérrimos de la UC, quienes no entienden como un jugador tan identificado con el club como Medel, aplauda los festejos de compañeros de profesión y amigos, contra su ex equipo.

La situación incluso fue más allá. Dos referentes de la UC conversaron con RedGol y entregaron su punto de vista, criticando a Medel.

“Creo que a la gente le molesta y duele porque Gary es como parte de la barra. Es como que el Nico Castillo mañana salga felicitando a los jugadores de Colo Colo o de la U”, sostuvo Osvaldo “Arica” Hurtado.

Agregó que: “Le faltó chispeza. Se ahueonó el Gary. Sobre todo él, no te lo imaginas. Yo tengo mi postura con Rodrigo Barrera y lo defiendo. Pero por lo que representa Gary para todo el mundo cruzado… es Mario Lepe felicitando a la gente de la U. Se cayó hasta el cristo de San Carlos de Apoquindo con eso”, sostuvo.

A otro que no le gustó nada lo de Medel fue a René Valenzuela. Multicampeón con los “cruzados” en las siete temporadas que disputo, también se lanzó en contra del formado en Las Condes.

“Me impresiona que Gary pueda haber hecho algo así. No he visto las noticias, pero imagínate a Leonel Sánchez en sus tiempos felicitándome a mí o a Jorge Aravena. O a Miguel Ángel Neira por el triunfo ante la U cuando terminaron 16 años de paternidad de la U con la Católica. Imagínate la hinchada de la U cómo reaccionaría al ver que Leonel Sánchez está felicitando a los contrarios de esa forma”, dijo.

Agregando que “está bien, la U ganó bien. Perfecto, ya. Pero no tanto alarde ni felicitaciones. Le faltó decir ‘grande la U’ no más. Fue totalmente desubicado”, culminó René Valenzuela.