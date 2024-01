“No había nada bueno que hablar”: Marcelo Díaz aborda sus momentos más complejos tras su salida de La Roja

Santiago

En una charla sincera y muy futbolera con Los Tenores, Marcelo Díaz tocó temas más allá del presente puntual de la U de Chile, como lo hizo al momento de analizar el momento de Lucas Assadi, hoy parte de la selección sub 23.

“Es uno de los talentos más importantes que tiene Chile, de eso no hay duda. Ojalá cuando regrese lo podamos disfrutar y guiar, que se sienta cómodo y despliegue todo su potencial. Tiene muchísimas condiciones, esperemos tenerlo pronto”, expresó, hablando de La Roja, con lo que se abrió la puerta para abordar el largo tiempo que estuvo sin hablar tras no ser más citado, en 2017.

“Quitadito de bulla me veo mejor, así se vive más en paz. Estoy más tranquilo. Todo lo que ha sucedido a lo largo de mi carrera es aprendizaje. Opté por el silencio porque no había nada bueno que hablar, enfocado en mi club (Racing Club en aquella época), mis compañeros y mi familia”, reflexionó Marcelo Díaz, que abordó el futuro tras su retiro.

“Estamos haciendo el curso de entrenador, ojalá me sirva en el futuro, me gusta estar en la cancha. También me gusta el tema de las comunicaciones, puedo ser directivo también en el futuro. Por ahora me dedico a jugar y disfrutar”, reconoció.

Marcelo Díaz y la violencia en el fútbol chileno

A la hora de ser consultado por el nivel del espectáculo, y aludiendo a ciertos incidentes en tribunas tanto durante el Clásico Universitario como en el amistoso de Colo Colo con Everton, apuntó a mejorar la “experiencia estadio”.

“Todo parte del mensaje que le podamos entregar a la gente, un mensaje de respeto, en que todos estemos incluidos en la seguridad de un estadio. El sábado nos fuimos a despedir de la barra y algunos llegaron y saltaron. En ese momento, los mandé a que volvieran a sus lugares. Si estamos todos en la misma línea, el fútbol podría volver a lo que fue antes”, remarcó, junto con proyectar un futuro relacionado para uno de Los Tenores, Jean Beausejour, excompañero en La Roja.

“A ti siempre te he visto como un alto cargo en la ANFP. Si nos ponemos las pilas, podemos llevar el fútbol chileno a lo más alto”, concluyó Marcelo Díaz.