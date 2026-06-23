Una figura del fútbol chileno prepara el gran salto de su carrera: oferta formal desde Europa

Francisco González se ha consolidado como una de las figuras del año en el fútbol chileno. El delantero de O’Higgins cerró un primer semestre con números sobresalientes: 11 goles y 11 asistencias en 30 partidos disputados entre competencias locales e internacionales.

El gran rendimiento del extremo argentino de 25 años tampoco ha pasado desapercibido fuera del país. En las últimas horas, el nombre de González comenzó a sonar con fuerza en el extranjero y todo indica que podría estar viviendo sus últimos días en el elenco de Rancagua.

Según informó el periodista Uriel Iugt, el ‘Capo de Provincia’ recibió una oferta formal desde el Rubin Kazan de Rusia por el jugador. La propuesta, cuyo monto aún no ha sido revelado, contempla la compra del 85% del pase del futbolista.

“Las conversaciones con O’Higgins están en marcha”, afirmó el comunicador, adelantando que ambas instituciones ya negocian los detalles de una eventual operación.

En caso de concretarse su partida, Francisco González representaría una baja sensible para O’Higgins. El atacante se consolidó como la principal figura del equipo de Lucas Bovaglio durante la temporada, lo que despertó el interés de grandes del fútbol chileno como Colo Colo, aunque el alto valor de su carta terminó por enfriar su fichaje.

De acuerdo a Transfermarkt, el pase del extremo argentino está valorado en 2 millones de euros, mientras que su contrato con el elenco rancagüino se extiende hasta diciembre de 2028.