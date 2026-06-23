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Tras meses de espera: Bizarrap anuncia su nueva Music Session junto a Myke Towers

El productor argentino anunció en redes sociales que su próxima colaboración se estrenará este miércoles 24 de junio, poniendo fin a semanas de rumores entre sus seguidores.

Gabriel Martínez

Tras meses de espera: Bizarrap anuncia su nueva Music Session junto a Myke Towers

Bizarrap volverá a estrenar una nueva Music Session después de seis meses sin lanzamientos. El productor argentino confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde compartió la clásica fotografía previa a sus colaboraciones, esta vez junto al puertoriqueño Myke Towers.

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El anuncio marca el regreso de uno de sus proyectos más reconocidos, luego de sus últimas grandes sesiones: la “BZRP Music Session #0” con Daddy Yankee, estrenada el 5 de noviembre de 2025; y la “BZRP Music Session #62” junto a J Balvin, lanzada el 26 de diciembre del mismo año.

Según informó el propio BZRP en sus redes sociales, la nueva colaboración con el artista puertorriqueño verá la luz este miércoles 24 de junio, terminando así con meses de especulaciones sobre quién sería el próximo invitado al estudio del productor.

Durante las últimas semanas, los fanáticos habían levantado distintas teorías a partir de guiños y movimientos tanto de Bizarrap como de Myke Towers. Sin embargo, hasta ahora ninguno de los dos había confirmado oficialmente el trabajo en conjunto.

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