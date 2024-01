Carlos Caszely entra en el debate tras el regreso de Arturo Vidal a Colo Colo: “El más grande del fútbol chileno es Elías Figueroa”

Santiago

Este domingo, en el Centro de Deportes de Contacto en el Estadio Nacional, se disputaron las finales de la Liga Nacional A1 de voleibol, donde destacó el triunfo de Murano por 3-2 ante Colo Colo para coronarse monarcas del país a nivel femenino.

En dicha instancia, apoyando al “Cacique”, estuvo una leyenda del cuadro albo, Carlos Caszely, quien conversó con ADN Deportes. “Más allá del cariño, es el respeto de toda la gente colocolina con uno. Vimos un gran partido de voleibol, donde uno no puede felicitar a las colocolinas porque fueron subcampeonas. En Colo Colo se felicita cuando se es campeón, pero sí hay que felicitarlas por el sacrificio y juego que hicieron. Fue un partido dramático hasta el final”, comentó el “Rey del Metro Cuadrado”.

Durante la charla, también se refirió al presente de Colo Colo, aunque sin poner el foco respecto al debut de Arturo Vidal en el cuadro albo. “No lo vi, estaba viendo a la selección chilena (...) Vi los partidos de Uruguay, me parecieron cosas interesantes. Para Chile está muy bien, pero hay que ver cuando le toque jugar con equipos de mayor importancia. Creo que van a traer un par de refuerzos más”, enfatizó, junto con aplaudir la victoria de la sub 23 ante Uruguay.

“Me pareció muy bien. Teníamos pocas esperanzas, pero ahora ganarle a la Uruguay de Bielsa siempre va a ser muy bueno y muy interesante”, comentó Carlos Caszely, que, a propósito de la selección, tomó distancia del arribo de Ricardo Gareca a la banca nacional.

“No lo sé, hay que ver. Cuando llegas y te aplauden, preocúpate. Cuando te vas y te aplauden, quiere decir que hiciste las cosas bien. Me quedo con eso”, explicó. Donde sí fue tajante fue a la hora de abordar las comparaciones entre la trayectoria de Arturo Vidal y Elías Figueroa, a la luz de lo expresado por el excentral en diálogo con ADN Deportes.

“No comparen a Vidal con Elías Figueroa. Con todo el respeto que me merecen Vidal, Alexis, Bravo, Medel, Zamorano, Salas, para mí, el más grande es Elías Figueroa”, concluyó Carlos Caszely.