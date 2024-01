Felipe Avello explica el cambió en sus rutinas y cuál fue el particular acontecimiento que gatilló esta transformación

Felipe Avello abordó la transformación de su propuesta humorística a lo largo de los años, desde sus días como panelista en programas televisivos hasta su exitosa rutina en el Festival del Huaso de Olmué de 2018 y su estilo actual.

El humorista compartió sus reflexiones en un video publicado en su canal de YouTube, donde destacó el cambio progresivo en su enfoque humorístico. Desde sus inicios caracterizados por un estilo irónico y bizarro, ha evolucionado hacia un humor considerado más familiar y blanco.

“De alguna manera, paulatinamente fui cambiando el estilo humorístico”, compartió Avello. “Cuando yo comencé, el estilo era francamente irónico, bizarro, como se define ese humor entre absurdo e irreverente. Y a mí por esos años me encantaba ese humor”, añadió el ex panelista de SQP.

Avello explicó que no fue consciente de su cambio al principio, y este se produjo de forma natural. “Fui derivando de un humor irónico, donde a ratos el público se sobrecogía, a uno que la gente define como familiar y blanco”, afirmó.

“Me encanta en la actualidad el humor que hoy hago, creo que el humor blanco y familiar no significa que sea aburrido, simple y fome, como decimos acá en Chile. Yo creo que se puede hacer un humor de esas características, pero divertido igual. No reniego del humor antiguo, que me llevó a hacer el humor que hago ahora. Y que en ese tiempo, reconozco, me gustaba mucho”, complementó.

El acontecimiento que cambió su carrera como humorista

El comediante abordó las críticas y la controversia que ha rodeado su evolución humorística. A principios de año, enfrentó acusaciones de tratos vejatorios por parte del exmodelo Luis Pinto, generando discusiones en redes sociales. Avello aclaró que no reniega de su humor anterior y explicó los factores que motivaron su cambio.

Felipe Avello recordó un episodio particular que marcó el inicio de su transformación. Durante una presentación en un teatro en La Florida, notó la llegada de un público diferente al habitual. “Empezó a llegar mucha gente que no me conocía mucho por mi trabajo en el humor”, expuso.

Y luego agregó: “Me di cuenta de que empecé a llegar a otro público. Y me dieron ganas de complacer a ese público y hacerles chistes, quizás no tan irónicos, o que se prestara para otras interpretaciones. Sino que un humor más relajado, y que me empezó a gustar mucho”.

Finalmente, Felipe Avello señaló que ”hay gente que me ha escrito: ‘Oye, tú reniegas del humor antiguo’. No. Hice ese humor en ese tiempo, hay cosas que encuentro muy divertidas de esos años, y otras que no, que con el tiempo las veo e incluso me incomodan. Pero otras las gozo como las gocé en esos años. Pero hoy estoy embarcado en un estilo que es más acorde a lo que soy ahora. Creo que todos vamos cambiando con los años”.