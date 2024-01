Seguidores de Críticas QLS lograron millonaria recaudación para ayudar a Luis Pinto en su tratamiento contra el cáncer

El youtuber César Quispe, también conocido como Cesarito en su canal Críticas QLS, llevó a cabo una exitosa recaudación millonaria junto a sus seguidores para apoyar a Luis Pinto, quien actualmente enfrenta un diagnóstico de cáncer de colon.

Luis Pinto alcanzó la fama en 2006 a través del programa Cara y Sello de Mega, donde fue comparado con un modelo argentino de pasarela. Recientemente, volvió a la atención pública debido al documental Giro Transversal producido por Cesarito, en el cual reveló momentos significativos de su vida.

Uno de los episodios que generó más controversia fue cuando el modelo rancagüino acusó a Felipe Avello de publicar imágenes íntimas de él sin su consentimiento, durante el tiempo que trabajaron juntos. A pesar de que la situación se presentó en un contexto humorístico, no contó con la aprobación de Pinto.

En respuesta a la polémica, el creador de Críticas QLS realizó una transmisión en vivo en su canal de YouTube para aclarar que el propósito del documental no era perjudicar al comediante Felipe Avello. Durante el live, Cesarito aprovechó la ocasión para recaudar fondos en beneficio de Luis Pinto.

La millonaria cifra que lograron recaudar en apoyo a Luis Pinto

En sus historias de Instagram, Cesarito reveló que hasta ese momento, sus seguidores habían aportado un total de $6.800.000. Explicó que su intención no era generar conflictos ni funar a personas, y que la recaudación era una iniciativa para brindar apoyo económico a Luis Pinto.

“No piensen que esta hueá es para funar a gente. Los que me conocen saben cómo soy, pero saben que las funas es algo que detesto, nunca me han gustado y mucho menos con alguien como Felipe Avello que no me va ni me viene. Nunca me ha hecho nada el culi***, ¿por qué habría de odiarlo, de dónde sacaron eso?”, expresó Cesarito.

El youtuber enfatizó que su objetivo principal era que la gente viera el documental y generara conversación en torno a él. Además, explicó por qué no incluyó a Felipe Avello en el documental, respondiendo a las declaraciones de Luis Pinto contra el comediante.

Finalmente, Cesarito agradeció a sus seguidores por su generosidad al donar más de seis millones de pesos, los cuales serán destinados a ayudar a Luis Pinto en su lucha contra el cáncer de colon.