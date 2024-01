Natalia Valdebenito cuestiona el “machismo” de quienes defienden a Felipe Avello tras acusación de Luis Pinto

La polémica entre Luis Pinto y Felipe Avello ha generado diversas reacciones en la comunidad artística, y Natalia Valdebenito no se quedó al margen de expresar su opinión al respecto. La humorista, conocida por su franqueza y posturas firmes, compartió sus reflexiones sobre la situación durante una intervención en el programa radial Café con Nata.

Natalia Valdebenito dirigió sus comentarios hacia los seguidores de Felipe Avello que están defendiéndolo, especialmente aquellos que justifican el humor que empleaba en su primera etapa como comediante. “Yo creo que todos los comediantes hemos aprendido que el humor no es contra de las personas. Digo en contra porque se reían de una persona, era bullying total”, afirmó.

“Pueden quedarse con el comediante que quieran y todo bien, pero lo que no me gusta es que lo justifiquen. Hay que ver el error para decir que está bien y que está mal y aprender de eso”, añadió.

Cuestionó la disculpa de Avello y revivió un icónico meme

En cuanto a la disculpa pública de Felipe Avello, Natalia Valdebenito expresó su descontento, describiendo la situación como ver al ex SQP “con la misma mantita que se ponía a decir: ‘Soy un pobre comediante que antes hacía chistes de mierda y ahora entendió que no tenía que ofender a la gente’. O sea, si no te gusta, no lo hagas”.

“A lo que voy con el público es que no se puede justificar estos actos. Entenderlos, sí, comprender el paso del tiempo, sí. Creer que el tipo cambió, sí. Por supuesto que sí, si es un gran comediante y nadie le quita eso. ¿Pero justificar?”, complementó.

Finalmente, Natalia Valdebenito señaló hay machismo en la defensa de Avello. “Si una mujer hace lo mismo que ha hecho, que hizo y dijo Felipe Avello, jamás sería defendida como ha sido defendido él”, argumentó. Y luego la comediante comunista, agregó y cerró: “Ya que ustedes lo defienden y lo quieren mucho, lo mejor que pueden hacer es exigirle es subir la vara con su humor que ya es genial”.