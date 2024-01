Se suma Felipe Gutiérrez: los 8 campeones de América ya retirados del fútbol

Santiago

Este miércoles, a través de sus redes sociales, Felipe Gutiérrez sorprendió al anunciar que, por problemas crónicos de salud, deberá dejar el fútbol profesional a sus 33 años.

Con esto, muchos comenzaron a recordar su rol como parte del equipo nacional que se coronó campeón de América el 4 de julio del 2015, venciendo por penales a Argentina.

Se cumplirán nueve años de aquel hito y, por lo mismo, el tiempo no pasa en vano: con el de Felipe Gutiérrez, ya son ocho jugadores de aquel plantel que han dejado la actividad: al “Pipe” hay que sumar a Mauricio Pinilla, Matías Fernández, José Rojas, David Pizarro y Johnny Herrera, además de Jorge Valdivia y Jean Beausejour, hoy parte del plantel de Los Tenores.

En rigor, el listado de retirados se mantuvo, pues semanas atrás, Francisco Silva fue anunciado como parte de Deportes Limache, elenco que este año debutará en la Primera B.

De todas formas, aquella nómina se puede ampliar, considerando tres casos especiales: José Pedro Fuenzalida, quien no ha anunciado oficialmente su retiro pese a que no juega desde fines del 2022; y Gonzalo Jara, que todavía no encuentra club, aunque tiene la opción de jugar en Fernández Vial. Caso parecido al de Paulo Garcés, quien podría extender su carrera en Deportes Linares.

Aun así, la mayoría de los futbolistas que ganaron la Copa América en 2015 siguen activos. 8 aún se mantienen jugando fuera del país: Claudio Bravo (Real Betis), Miiko Albornoz (Vejle Boldklub, Dinamarca), Mauricio Isla (Independiente), Alexis Sánchez (Inter de Milán), Eduardo Vargas (Atlético Mineiro), Gary Medel (Vasco da Gama), Charles Aránguiz (Inter de Porto Alegre) y Ángelo Henríquez (Baltika, Rusia).

A ellos hay que sumar otros tres que son parte de la Primera División del fútbol chileno: Arturo Vidal (Colo Colo), Marcelo Díaz (U de Chile) y Eugenio Mena (UC).