“Nunca imaginé que el fútbol me dejara a mí”: Felipe Gutiérrez anuncia su retiro del alto rendimiento

Santiago

Durante las últimas semanas, se había especulado en torno a la chance de que Felipe Gutiérrez pudiera volver a la UC tras su paso por el Sporting Kansas City, pero desde Cruzados aseguraron en su momento que el volante tenía otros objetivos.

Lo que nadie se esperaba era que dicha cuestión terminara finalmente en el retiro de la actividad a sus 33 años, tal como el mismo reveló en un emotivo texto a través de su cuenta de Instagram.

“Hay veces que las decisiones se vuelven muy difíciles y más aún dejar esta profesión cuando aún tenía la sensación de poder competir, pero la artrosis severa que me diagnosticaron no me permite seguir compitiendo. Siempre me imaginé y soñé con dejar el fútbol cuando ya no hubiera donde más ir, pero nunca imaginé que el fútbol me dejara a mí”, reconoció Felipe Gutiérrez, valorando un recorrido que lo tuvo como campeón del fútbol chileno con la UC y también como parte del plantel que levantó la Copa América en 2015.

“Me siento un afortunado de haber vivido la experiencia más hermosa que un niño pueda imaginar, poder vestir camisetas en diferentes países y continentes, tuve la posibilidad de vestir la camiseta más importante para cualquier futbolista, la de mi selección. Ahora queda decir hasta pronto fútbol, ya que seguiré en busca de nuevos objetivos cerca de este deporte que tanto amo”, reconoció el volante.

Tras pasos por ligas de Países Bajos, España, Brasil, Estados Unidos y Emiratos Árabes, Felipe Gutiérrez finaliza su carrera valorando a quienes lo apoyaron jugando a nivel profesional.

“Quiero agradecer a todas las personas que estuvieron a lo largo de estos 14 años de carrera: a mi mujer, por su apoyo incondicional en cada etapa de mi carrera con altos y bajos; a Sergio Villarroel, psicólogo de Universidad Católica, que a pesar de todo siempre se mantuvo en contacto y buscando lo mejor para mí y mi familia; a mi mamita hermosa, por su lucha a pesar de las dificultades, de apoyarme siempre en este sueño que era de jugar fútbol; y por último a mi representante Fernando Felicevich, por cada consejo y apoyo en momentos complicados”, concluyó.