Pamela Jiles provoca duras criticas por su voto en reforma de pensiones: “La ‘abuela de los sin monea’, dejándolos sin moneas”

La aprobación de la idea de legislar de la reforma de pensiones en la Cámara de Diputados no estuvo exenta de polémicas, y es que uno de los momentos más comentado fue el voto de Pamela Jiles.

La diputada formó parte de los 64 votos en contra con que la oposición intentó darle un portazo a la iniciativa impulsada por el Gobierno, la que ahora fue despachada al Senado.

Sin embargo, la parlamentaria desde hace un tiempo que venía expresando su negativa a la reforma, por lo que su votación no causó mayor sorpresa. A pesar de esto, no se salvó de los comentarios en redes sociales que no olvidaron su cercanía con la izquierda en su pasado.

“Dejándolos sin moneas”

Uno de los comentarios que más llamó la atención vino de una de sus pares: la diputada Emilia Schneider, quien usó su cuenta de X para criticar fuertemente la votación de Jiles.

“Y Pamela Jiles? Votando con la derecha, defendiendo a las AFP. Votó en contra de la idea de legislar la reforma de pensiones. Ahí está la ‘abuela de los sin monea’, dejándolos sin moneas”, escribió la parlamentaria.