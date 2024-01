Ministra de Bienes Nacionales sobre ‘playas VIP’: “Nos pusimos la meta de tener 70 nuevos accesos públicos”

El verano y las vacaciones traen consigo el calor que se hace presente en diversas regiones del país. Con ello, se incrementa la afluencia a playas, lagos y ríos, algunos de los cuales carecen de accesos públicos en sus orillas

Es por eso y con motivo de promover la campaña “Las playas son tuyas todo el año”, la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, conversó con País ADN sobre acceso a playas, tomas VIP y cómo denunciar.

“No hay playas privadas en Chile. Por ley, todos tenemos derecho a todas las playas, ríos, lagos y esteros. incluso, cursos de agua detenidos, los que pueden ser, por ejemplo, pozones o estanques”, dijo la autoridad.

En la misma línea, señaló que las playas que no cuentan con acceso “no son zonas de territorio central, no estamos hablando de las playas más concurridas, sino que sectores más alejados”. Estos sectores, cercados ilegalmente por privados, deben contar con acceso peatonal. “La norma exige que se haga el camino. Se generan por acuerdo, no es una imposición”, señaló.

“Eso no es a costa de los privados (...) generalmente se hace con fondos de un municipio, del gobierno regional, o incluso del Estado. Se va con el delegado presidencial de la provincia o de la región a establecer el acceso, no es algo donde se pase a llevar de alguna manera al privado”, afirmó la ministra.

La jefa de Bienes Nacionales aseguró que han crecido las ocupaciones en los bordes de río y costeros, debido a que la gente “decidió irse de la ciudad y algunos adquirieron terrenos legalmente, y otros se los han tomado. No todo es suelo fiscal”.

Sandoval también señaló que hay pescadores solicitando acceso a playas: “Los accesos también son para los pescadores y para la actividad económica. Y eso es importante decirlo, porque no es solo con fines vacacionales, también es con fines laborales”

“En Chile existen 964 playas de mar, de río y lago. Y eso incluye a playas como insisto conocía como las del litoral central y playas inexploradas. Los accesos se necesitan para esos lugares. Hay 60 accesos ahora, como Gobiernos nos pusimos la meta de tener 70 accesos más”, afirmó.

Este lunes, el ministro de Vivienda, Carlos Montes habló con País ADN sobre la importancia del suelo fiscal y que esos terrenos estén aptos para construir viviendas para subsanar el déficit. En la misma línea, la ministra Sandoval dijo que “la semana pasada nos tocó dar el anuncio de que superamos las 100.000 viviendas terminadas. Hemos transferido 175 hectáreas de suelo fiscal en distintas regiones del país y tenemos en proceso de transferencia 400 más. Vamos a llegar a la meta, estamos ahí trabajando muy de la mano”.

“Parte de la recuperación de suelo fiscal, ocupado irregularmente, está siendo disponibilizado para el Plan de Emergencia Habitacional. Y eso hay que decirlo, porque en el fondo, todo lo que recuperamos de suelo fiscal, uno después evalúa si sirve o no para esto, pero si no sirve para el Plan de Emergencia Habitacional, servirá para proyectos productivos”, afirmó.