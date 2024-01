Ministro Carlos Montes y caso Fundaciones: “Esperamos recuperar lo que más se pueda, hasta el último peso”

Hace unos días, y tras la fallida acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, el Presidente Gabriel Boric le entregó su apoyo al secretario de Estado.

En ese sentido, durante las últimas jornadas, el titular del Minvu ha entregado una serie de viviendas que se enmarcan en la meta del Gobierno de tener 260.000 proyectos habitacionales durante la actual gestión.

Sobre todo esto conversó con ADN Hoy el ministro Carlos Montes, quien partió refiriéndose al bullado “Caso Fundaciones”, afirmando que pese a toda lo polémica que se inició en junio de 2016 por el traspaso de dineros, “yo soy un convencido de que las fundaciones son necesarias, pueden hacer un aporte grande”.

Además, detalló que “de la investigación que hemos hecho, desde que se supo esto el 16 de junio, descubrimos que había un caso de corrupción con Democracia Viva. ¿Y por qué es corrupción? Porque se establece un conflicto de interés, se usa parte de los recursos para contratar personas vinculadas a un sector político determinado. Y después seguimos investigando a lo largo del país”.

En ello, el ministro enfatizó que “no es verdad que hay una ‘Democracia Viva’ en todas las regiones. Eso no lo dijo nunca el contralor”.

“Lo que encontramos a lo largo del país son instituciones que no han hecho el trabajo que había que hacer, y en ese sentido, nosotros creemos que hay riesgo de que esa plata no se devuelva o no se use en lo que corresponde. Entre estas están Arquiduct, que viene del gobierno pasado y que estuvo vinculada a gente de RN en algún momento; RIC, que viene de este gobierno; Procultura, que es otra situación bien particular; está En Red, y otras que tienen algunos problemas de datos que no corresponde el costo de los hechos con el costo de mercado”, agregó.

Asimismo, sostuvo respecto al Caso Fundaciones que “aunque fueran $10.000, esto sería igual de grave, porque tiene que ver con los campamentos, uno de los sectores con mayor necesidad y más debilidad”.

No obstante, aseguró que “nosotros creemos que se va a saber, y esperamos recuperar lo que se pueda, lo que más se pueda, esperamos recuperar hasta el último peso, esa es nuestra tarea, nuestra obligación”.

Por otro lado, el ministro Carlos Montes dijo que este caso “se transformó en un gran hecho político durante siete meses, y no se tomó en cuenta que apenas se supo, como ministerio reaccionamos y entregamos toda la información”.

En esa línea, el secretario de Estado aclaró que “esto no empezó en este Gobierno, y cuando nosotros llegamos, nos planteamos cambiar los modelos operativos, el cual está lleno de forados”.

Sin embargo, aseveró que “mi responsabilidad política es la orientación del programa. Esa es la responsabilidad de un ministro”.

“Le hemos puesto el pecho a las balas y no nos hemos corrido. En mi vida no soy de saltar para el lado cuando hay problemas, los enfrento, los enfrenté, y ahora tenemos que trabajar”, cerró.