Parquemet responde a “funa” por desatender a hombre que se ahogó en piscina Tupahue: “Sufrió un infarto que lo llevó a la inmersión”

Este fin de semana, un asistente a la piscina Tupahue realizó una “funa” en sus redes sociales contra el Parque Metropolitano de Santiago (Parquemet) producto del fallecimiento de un hombre el pasado 11 de enero, mientras estaba enseñándole a nadar a una niña. Tras la viralización y la indignación que generó el testimonio, la administración emitió un comunicado para lamentar el fatal accidente y aclarar lo sucedido.

En la funa, difundida por Instagram, se cuestionó que los salvavidas del lugar no prestaron ayuda oportuna a la menor de edad, ni tampoco al hombre que se estaba ahogando al interior de la piscina, por lo que otros asistentes tuvieron que realizarle maniobras de RCP. Además, se denunció que los desfibriladores no funcionaban y que la ambulancia del lugar no podía trasladar a la víctima, quien más tarde murió.

Tras la conmoción de usuarios de redes sociales, Parquemet respondió en el post para lamentar la muerte de quien fue identificado como Miguel Ángel Sanhueza. Allí comentaron que “en honor a la verdad, nos parece justo aclarar los hechos que sucedieron el 11 de enero”.

“Según las imágenes de las cámaras, cuando, repentinamente, ambos se sumergen, una usuaria que estaba en la orilla se lanzó al agua para sacar a la niña, al mismo tiempo que uno de los salvavidas se lanza para rescatarlos”, se lee en el texto. Luego continúa: “Otro salvavidas va en busca de la paramédica que estaba en el recinto, llegando ambos a la loza, momento en que entre 5 personas logran sacar a don Miguel del agua y comienzan con los procedimientos de reanimación”.

El parque indicó que luego “la paramédico y otra usuaria, que se identificó como enfermera, se turnaron para realizarle masaje cardíaco, maniobras que se mantuvieron hasta la llegada de los servicios de urgencia”.

“Si bien se le puso el desfibrilador, estos no realizan descargas eléctricas al detectar que la persona tiene signos vitales, como era el caso. A las 14:18 horas se registra la llegada de SAMU para el traslado de don Miguel a la clínica; hasta ese momento se mantenía con signos vitales”, sostuvieron en su versión desde Parquemet.

En la misma línea, desde el parque sostuvieron que “quienes trabajan en la piscina Tupahue desplegaron a cabalidad el protocolo y todos sus esfuerzos personales por atenderlo y resguardar su vida; sin embargo, desgraciadamente don Miguel falleció en la clínica (producto de que) sufrió un infarto que lo llevó a la inmersión”.

Finalmente, la organización dijo comprender la preocupación de las personas, pero insistieron en que “pueden contar con que visitar la piscina Tupahue es una actividad segura y que estamos preparados para atender las distintas situaciones que se puedan dar en el balneario”.