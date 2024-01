Muere icónico director de Hollywood: trabajó con Al Pacino, Sylvester Stallone y Steve McQueen

En horas de este lunes se dio a conocer una nueva muerte que enluta al ámbito artístico de Hollywood. Norman Jewison, reconocido director y productor estadounidense, falleció a la edad de 97 años.

El hecho ocurrió el pasado sábado en su hogar ubicado en Los Ángeles, según anunció el publicista Jeff Sanderson sin explicar mayores detalles.

El cineasta deja tras de si una importante carrera cinematográfica marcada por cintas como el drama racial In the Heat of the Night de 1967 o clásicos como El violinista en el tejado o Jesucristo Superestrella, dos íconos del género de musicales.

En su periplo por los sets de grabación recluto a nombres tan importantes como Al Pacino en Justicia para todos, Steve McQueen en The Cincinnati Kid y The Tomas Crown Affair, Sylvester Stallone en F.I.S.T. o Doris Day en The Thrill of It All.

Estableciendo fuertes vínculos con la comedia, también estuvo a cargo de la cinta Hechizo de luna (Moonstuck), con unos jóvenes Nicolas Cage y Cher en 1987.

En el ámbito de los premios obtuvo siete nominaciones al Oscar por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, aunque nunca obtuvo el ansiado galardón.

Eso sí, por parte de la misma entidad obtuvo la prestigiosa condecoración Irving G. Thanberg Memorial en el año 1999.