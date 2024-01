Altas temperaturas: dermatólogo nos explica los peligros del bronceado y cómo aplicarse bloqueador solar

Durante los últimos días y para el resto de la semana, se vivirá en la Región Metropolitana y en otros lugares, una intensa ola de calor. Por eso, en el Ciudadano ADN conversamos con el dermatólogo fundador de Dermacne, Tomás Tabilo, quien nos habló sobre el efecto de las altas temperaturas en la piel.

“Puede haber una pequeña confusión entre el calor y la radiación ultravioleta. En general, esta última curiosamente no produce mucho calor, el calor proviene de las infrarrojas. Por lo tanto, en un día nublado, en que no hace tanto calor, se produce la curiosidad de que la radiación ultravioleta igual es capaz de atravesar las nubes”, comentó el profesional de la salud al inicio de la conversación.

En esa misma línea, Tabilo expuso que “si nosotros intuimos que en un día caluroso tenemos que protegernos bien de la exposición solar, este consejo se extiende para todo el año, incluso en los días nublados”.

Los peligros del bronceado

De acuerdo al dermatólogo, “se sabe que no existen bronceados sanos”. ¿La razón? la alta producción de melanina que se ocasiona con esto.

“Esto está básicamente activado por el daño en el material genético de las células”, comentó Tomás Tabilo, quien luego comentó que “existe una dualidad con la exposición solar o con los días soleados”.

“Soy un ex tanoréxico, a mí me encantaba broncearme y el verano se asocia a un bienestar emocional, pero no por eso yo voy a estar persiguiendo el bronceado o quemarme rojo, que me salgan ampollas o descamarme, porque esos son los casos que aumentan el riesgo de los cáncer de piel que siguen siendo una causa de mortalidad elevada, lo que es particularmente alto en los pacientes jóvenes”, destacó el fundador de Dermacne.

La importancia del protector solar

Las cifras más actuales dan cuenta de una cruda realidad en torno al problema del cáncer a la piel. Y es que hay un 60% más de casos de esta patología en Chile y anualmente hay unas 500 personas que fallecen a causa de esto. ¿El motivo? La exposición prolongada a los efectos del sol y la radiación UV.

“Hay que cuidar a la piel como hueso santo. Es el órgano más extenso, el más noble y el que más te protege del medio ambiente”, comentó el dermatólogo quien relató que debido a su imprudencia durante sus años más jóvenes, actualmente sufre las consecuencias.

“Eso me ha pasado una tremenda cuenta biológica. Así que hablo en primera persona de lo importante que es cuidar este órgano para que siempre te vaya cuidando a ti”, aseguró.

Acto seguido, Tabilo se refirió a la tanorexia y comentó que “hay que tener el concepto claro de que no existen bronceados sanos y además, tengo que curarme de las ganas de verme bronceado, que es una cosa distinta y que tiene algunos elementos psicológicos”.

Además, el fundador de Dermacne habló sobre la importancia del protector solar y aseguró que “hay que enamorarse y echarse harto”.

“El protector solar no se absorbe en la piel, funciona más bien en la superficie cutánea y esta no es lisa, tiene ciertas rugosidades, que son los dermatoglifos, unos valles y cerros. Si tú te echas muy poquito, me llenas los valles nomás, pero no me llenas los cerros. Tienes que inundarme la superficie cutánea de protector, y eso es, en general, lo que se estabiliza por unas tres o cuatro horas, si es que no estoy haciendo una actividad muy intensa”, detalló.