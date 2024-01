“La oferta que llegó era muy tentadora”: Leandro Fernández valora su permanencia en la U tras el interés de Lanús

Santiago

Uno de los jugadores que aportó para la goleada 4-0 de la U de Chile sobre Unión Española, en el primer amistoso del año para los azules, fue el delantero Leandro Fernández, que anotó el segundo tanto del cuadro azul y destacó el nivel de juego exhibido.

“Fue un lindo partido, le metimos bastante intensidad, es bueno comenzar ganando. Se está viendo la idea que quiere el entrenador. Hicimos una buena pretemporada, ahora hay que ratificarlo en los amistosos y esto fue un buen puntapié”, comentó el trasandino, quien afrontó con calma la competencia por un lugar en el ataque, considerando la llegada de Luciano Pons.

“Hay dos o tres jugadores por puesto, eso le viene bien a la competencia. Hay que ir adaptándose y el técnico decidirá”, dijo Leandro Fernández, junto con aplaudir el ingreso de Marcelo Díaz.

“Es un hombre de la casa, nos va a venir bien al interior del plantel como la experiencia que tiene”, aseguró el delantero, que tuvo una propuesta para irse a Lanús, la cual afrontó con mesura.

“La oferta que llegó era muy tentadora, pero el club decidió que no. Ya estoy enfocado acá para competir este año. Estoy contento en el club, me hacen sentir querido y la dirigencia me dio todo su apoyo”, concluyó Leandro Fernández en Santa Laura.