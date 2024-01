Fernanda Fuentes y Sergi Arola se desahogan luego de eliminar a Rodrigo Salinas de “Top Chef Vip”

Rodrigo Salinas experimentó una breve participación en Top Chef Vip, ya que los jueces Fernanda Fuentes, Sergi Arola y Benjamín Nast decidieron eliminarlo debido a lo que consideraron una falta de respeto por parte del humorista, quien parecía no tomar en serio la competencia y optaba por realizar chistes en lugar de enfocarse en la cocina.

Tras la decisión del jurado, Rodrigo Salinas expresó su sorpresa y, en tono de humor, mencionó que no esperaba ser eliminado tan pronto. “Nunca pensé que me iba a ir el primer día, o sea, la verdad, yo siempre pensé que me iba a ir en el segundo día. Entonces, me quedé con hartas ganas. Me voy a ir a mi casa, a tratar de hacer un huevo frito, voy a partir de cero, voy a aprender a hacer un huevo frito (…) Juro que voy a aprender a cocinar y que voy a volver el próximo año”, afirmó.

Fernanda Fuentes no está arrepentida de haberlo eliminado

En conversación con Página 7, Fernanda Fuentes compartió que el detrás de cámaras tras la eliminación de Rodrigo Salinas fue complejo, ya que la actitud del comediante estaba entorpeciendo el trabajo de los participantes y del jurado. “Fue un momento bastante tenso, porque tienen que entender que el trabajo que estamos haciendo. Es nuestro trabajo, nosotros estamos juzgando platos, no personas”, declaró.

Luego, la cocinera agregó: “Pero llega un punto en el cual la actitud de una persona empieza a entorpecer el trabajo, a no respetarse a los otros compañeros solamente, a nosotros como jurado y, sobre todo, al televidente que quiere ver un programa de cocina, porque para shows que vayan a ver su stand up”.

“Cocinar, para nosotros, es tremendamente importante, como se dijo en el programa, es nuestra pasión, es por lo que vivimos”, añadió.

Por último, la integrante del jurado de Top Chef Vip, señaló que “muchos participantes se lo están tomando en serio, porque por algo han aceptado. Y creemos que es un tema de actitud que no correspondía y, claramente, fue la mejor decisión que pudimos haber tomado. Estamos muy contentos y seguimos muy firmes en la decisión que tomamos. No nos arrepentimos”.

La decepción de Sergi Arola

Por su parte, Sergi Arola, chef español y miembro del jurado, expresó: “Me dolió mucho, porque yo soy fan de 31 Minutos. Yo tenía la esperanza, a través del programa, de conocer un poco a Rodrigo, el problema es que no había manera de conocerle. Entró con un personaje y se fue con otro personaje”.

Finalmente, acerca de la eliminación de Rodrigo Salinas, el cocinero español expuso que “hay veces en que los personajes no pueden hacer match con una temática del programa y como bien dijo Fernanda, esta es nuestra vida, nosotros vivimos esto 24 horas al día, 7 días a la semana. Entendemos que es un participante de un concurso y no es un cocinero profesional, pero no entendemos la falta de respeto”.