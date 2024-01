En el más reciente episodio de Top Chef Vip, Rodrigo Salinas enfrentó su eliminación, convirtiéndose así en el primer participante en abandonar el programa culinario de Chilevisión. El capítulo estuvo marcado por la molestia evidente del jurado compuesto por Fernanda Fuentes, Sergi Arola y Benjamín Nast.

Desde el momento de la presentación de su plato, las críticas fueron contundentes. El chef Nast describió el plato como “un chiste malo” debido a problemas como el exceso de aceite en el caldo y el corte deficiente de las verduras.

La chef Fernanda Fuentes, visiblemente molesta, declaró que “mi trabajo es mi pasión, no es un chiste, me lo tomo muy en serio, este plato es una falta de respeto, como siento que nos estás faltando el respeto, no lo voy a probar”.

A su vez, Sergi Arola enfatizó que Top Chef Vip no es un espacio para hacer chistes y sugirió a Salinas dejarlos si quería continuar en el programa. “Esto no es un stand up, no es un programa de venir a hacer chistes, si quieres seguir en Top Chef, deja los chistes”, sostuvo.

El lamento de Rodrigo Salinas

Sin embargo, al llegar el momento de la nominación y elección del eliminado, Salinas mostró una faceta más sensible, aparentemente “llorando”. A pesar de estar entre los candidatos a abandonar el programa junto a Raimundo Alcalde y Trinidad Cerda, la decisión del jurado fue rápida.

Arola expresó su preocupación de que estuvieran siendo tomados en broma. “Siento que nos están tomando el pelo”, le comentó el cocinero español a sus pares. Mientras que, Fernanda Fuentes destacó que “hay mucha gente que se lo está tomando en serio y él haciendo de esto un chiste”.

Finalmente, Arola anunció la eliminación de Rodrigo Salinas. En la entrevista posterior, Salinas, entre risas, expresó: “Nunca pensé que me iba a ir el primer día, o sea, la verdad, yo siempre pensé que me iba a ir en el segundo día. Entonces, me quedé con hartas ganas. Me voy a ir a mi casa, a tratar de hacer un huevo frito, voy a partir de cero, voy a aprender a hacer un huevo frito (…) Juro que voy a aprender a cocinar y que voy a volver el próximo año”.

El ex Club de la Comedia se despidió de sus compañeros con un abrazo y auguró que cada uno de ellos sería el ganador, retirándose con sus cuchillos y un pan de molde en mano.