“Fue muy impactante, lloré como una niña”: Gianella Marengo se lesiona gravemente durante las grabaciones de “Top Chef Vip”

Gianella Marengo, rostro televisivo y exintegrante de Pelotón, tuvo un accidente durante las grabaciones de Top Chef Vip que generó revuelo entre sus seguidores. La situación se produjo cuando la participante se encontraba en la cocina y, al utilizar una mandolina, sufrió un corte en uno de sus dedos.

La propia Gianella compartió imágenes del incidente en su cuenta de Instagram, mostrando una de sus manos con un vendaje importante y sangre. La publicación iba acompañada de la frase “Gajes del oficio”, revelando así la naturaleza del accidente.

Posteriormente, la influencer compartió más detalles sobre el suceso en otra fotografía. “Ver que no tenía una parte del dedo, fue muy impactante, lloré como una niña. Lo único que quería era abrazar”, confesó Marengo.

El origen del accidente

En otra storie, Gianella explicó cómo ocurrió el accidente y cómo se sintió en ese momento. “Me corté el dedo con una mandolina. Fue un error mío al no utilizar el aparato completo para cortar”, admitió. Además, señaló que nunca antes le había sucedido algo similar, pero debido a la presión y al tiempo limitado, las cosas no salieron como esperaba.

“Me asusté mucho cuando vi que me faltaba una parte del dedo. Lloré mucho. La producción se portó súper bien, me calmaron y me llevaron en ambulancia a la clínica. Gracias también a todos mis compañeros de Top Chef que me enviaron mensajitos. Volveré recargada con todo”, agregó.

¿Seguirá en Top Chef Vip?

Tras ello, Gianella Marengo cerró su relato con una frase motivacional: “Cada adversidad de la vida la tomo como aprendizaje. Vamos por más”.

Más adelante, Gianella mostró imágenes de cuando le contó a sus padres el accidente que había tenido. Lo que provocó que su mamá, preocupada, se trasladara hasta su hogar para consolarla.

Por último, la ex Pelotón puso en duda su participación en Top Chef Vip. “Hasta ahí nomás llegó la recluta”, “¡Hasta nuevo aviso, chiques! Gracias por todo el cariño y mensajes” y “¿Qué haré ahora?”, fueron los comentarios con los que Gianella Marengo dejó en suspenso su continuidad en el programa culinario de Chilevisión.

