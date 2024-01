Canciller Van Klaveren por reunión de lobby en casa de Zalaquett: “La inscribí para cerrar una polémica artificial”

El canciller Alberto Van Klaveren se refirió este jueves a la polémica que se ha generado tras darse a conocer que diversos ministros de gobierno mantuvieron reuniones no registradas como lobby en la casa del exalcalde y lobbista, Pablo Zalaquett.

Al ser consultado por la inscripción posterior en la plataforma, el ministro de Relaciones Exteriores puntualizó que “pese a que registré esta actividad en el registro de lobby, en ningún caso creo que la reunión que yo tuve tiene las características de lobby, para nada”.

Recordemos que, luego de revelarse los encuentros, cinco ministros anunciaron que registraron bajo la Ley de Lobby las respectivas reuniones con Zalaquett tras ser mandatados por el Presidente Gabriel Boric.

“Inscribí la reunión básicamente para poder cerrar una polémica que realmente en lo que a mí respecta me parecía sumamente artificial. Yo me dedico a hablar y promover la política exterior de nuestro país y con ese espíritu asistí a la reunión”, declaró.

En esa línea, el secretario de Estado se defendió y dijo que “recibo muchas invitaciones para hablar de política exterior y en la medida de mi tiempo las acepto. Me reúno con empresarios, con estudiantes de distintos niveles, me reúno con académicos, antiguos colegas y normalmente el libreto de estas reuniones es siempre el mismo: Hablo de las prioridades de la política exterior, de temas que están en la coyuntura, de los viajes que hemos realizado, con quienes nos hemos reunido a nivel oficial, todas obviamente información pública”.

“Yo fui invitado por una persona que conozco, Jorge Insunza, me dijo que había un grupo de personas que tenía interés en conocerme y en escuchar sobre la política exterior”, precisó sobre el encuentro que asistió el pasado 26 de septiembre.

Respecto a los asistentes, Van Kleveren indicó que “solo conocía unos pocos, normalmente cuando me invitan a una actividad no pido la lista (...) me interesa la categoría general de las personas” y agregó que “si es que tenían un interés especial tampoco lo manifestaron”.

Finalmente, el ministro manifestó que le gustaría “poder cerrar este tema” y que consideró que registrando la reunión “era una forma de cerrarlo”.