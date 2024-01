Pablo Zalaquett niega que reuniones en su casa hayan sido lobby y asegura: “Hasta hoy no he perdido ningún cliente”

Chile

“Es un conversatorio. Jamás hubo lobby”.

Así de categórico fue el lobbista y exalcalde Pablo Zalaquett, quien reapareció en el debate público este sábado, en entrevista con El Mercurio, luego que el Centro de Investigación Periodística (Ciper) diera a conocer las reuniones que seis ministros de Estado han tenido en su casa, con empresarios con intereses en sus carteras.

En la misma publicación, explicó: “En mí hay un animal político que siempre ha buscado el diálogo”.

De acuerdo al matutino, esas reuniones comenzaron después de octubre de 2019, mes del estallido social. De entonces a la fecha, han sido 40 reuniones, con entre 100 y 120 asistentes, entre ellos, el senador socialista José Miguel Insulza, el extimonel de la Democracia Cristiana Fuad Chahín, y por cierto, los ministros y parlamentarios en ejercicio ya conocidos.

¿Hubo lobby? Respondió Zalaquett: “Quiero dejarlo en claro. Aquí lo importante es que hay una necesidad de diálogo, una necesidad de dialogar de una forma que permita encuentro. Y lo quiero decir tajantemente, en ninguna reunión hubo lobby. Le puede preguntar a cualquiera de los asistentes. No hubo gestión de intereses, nunca nadie solicitó alguna petición a algún político, por algún interés en particular para ninguna empresa o sector empresarial, nunca. Nunca hubo ningún tipo de solicitud frente a un parlamentario, frente a un ministro, frente a nadie y puedo dar fe pública. Lo digo públicamente y lo ratifico: no ha habido lobby. Yo soy quien puede dar fe de eso porque soy el único que estuvo en todas las reuniones”.

Luego agregó: “El solo hecho de que una autoridad se reúna con alguien no hace que esto sea cuestión de lobby, no lo hace”. En la misma línea, precisó después: “Lo que aquí hubo fue un diálogo. Cuando van los empresarios, por ejemplo, al Chile Day, se juntan con ministros, ¿es lobby? Cuando van a un seminario, a un evento y conversan a la salida, ¿es lobby? Cuando se encuentran en un matrimonio, en lo que sea. Entonces todo es lobby, por lo tanto, no puede conversar un empresario con un ministro, ¿no pueden?”.

Así las cosas, esos diálogos, que hayan sido en su casa fue “porque se logra una conversación humana, nos conocemos, se logra romper la lógica de uno versus otro, se logra entender que la otra persona piensa distinto a mí, pero la puedo respetar. En Chile, después del estallido, éramos amigos o enemigos, apruebo o rechazo. Esa es la lógica que ha imperado en Chile hace años. Entendamos el contexto, si no esto no habría existido”.

“No hubo gestión de intereses”, aseguró.

Entre los asistentes mencionó a personas “del mundo político, ministros, parlamentarios, alcaldes, expolíticos y del mundo empresarial”. La dinámica era que las personas “se presentaban una por una, humanamente. Luego, cada una exponía o explicaba su visión en alguna materia a mediano y largo plazo”.

Futuro de los ministros

Zalaquett, luego de las órdenes que el Presidente Gabriel Boric le dio a sus ministros (que reevalúen si ameritan registraras por Ley de Lobby) y de los oficios de Contraloría para aclarar los encuentros, espera que a los secretarios de Estado “que no los sancionen. Por ejemplo, fue el diputado del PS Juan Santana. Habló, en una conversación con altura de miras, analizando el futuro. Fue Alberto Undurraga (DC), Rodrigo Galilea (RN)... ¿dónde está el lobby? ¿Podía haber lobby donde hay tres que piensan distinto?, que alguien me explique eso. Era una conversación, en un ambiente humano”.

También respondió a las críticas del lobbista Enrique Correa, de Imaginacción: ”No sé por qué no ha reconocido que vino a mi casa a estos conversatorios después de ocurrido el estallido social”.

Hacia el final de la conversación, destacó: “Hasta hoy, dando esta entrevista, no he perdido ningún cliente, ninguno”.