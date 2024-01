“Eso es falso”: ministra Jeannette Jara desmiente que Presidente Boric conociera previamente de las reuniones en casa de Zalaquett

Durante esta jornada, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, salió a desmentir una información que comenzó a circular este jueves, y que dice relación con las reuniones entre autoridades y empresarios en casa de Pablo Zalaquett.

Esto porque el medio El Mostrador publicó un artículo en el cual se señala que miembros de la cúpula del Partido Comunista aseguraron que la secretaria de Estado le habría informado previamente al Presidente Gabriel Boric sobre las reuniones, dando el Jefe de Estado su autorización para participar de estas cenas.

Al respecto, la ministra Jara enfatizó en que la información dada por el medio mencionado anteriormente “es falsa. La verdad es que yo le informé al Presidente con posterioridad, cuando esto ya estaba en la polémica”.

“No lo hice con anterioridad porque yo me reúno con todo el mundo y no paso previamente por un chequeo para ver con quién me puedo reunir o no. Así que aquí la responsabilidad es mía”, aseveró.

Sobre la supuesta filtración desde el interior del PC, la ministra sostuvo que al ser “fuentes en off, no sabría referirme a aquello. Yo ni siquiera he ido a la Comisión Política a hablar de este tema, entonces todos los supuestos que se hacen no tienen sustento”.

En ello, apuntó que “yo converso los temas de mi partido al interior de mi partido”.

Finalmente, la titular de Trabajo aseveró que “es importante que hayamos dado cumplimiento a subir esto a la plataforma de la ley de lobby, dado todas las suspicacias que se generaron”.