“Cabros, son conocidos por papá”: Seba Ramírez arremete contra sus excompañeros de “Gran Hermano” luego que le pidieran los millones que les adeuda

El exparticipante de Gran Hermano, Sebastián Ramírez, ha respondido con ironía a las acusaciones de Fran Maira y Jorge Aldoney, quienes lo señalan por una supuesta deuda de un millón de pesos cada uno, relacionada con una prueba realizada durante el programa de CHV. Estas acusaciones se hicieron públicas a través de un live de Instagram, donde la rubia realizó una “funa”, acusando a Sebastián de desentenderse del millón de pesos prometido.

En ese contexto, Fran Maira y Jorge Aldoney expresaron su descontento. Durante la prueba del reality, acordaron que el ganador compartiría el premio con todos los finalistas restantes. A pesar de que Sebastián ganó la prueba, no cumplió con la promesa de repartir el dinero entre los otros cinco finalistas.

La respuesta de Ramírez fue en tono de burla, alegando que fue víctima de un asalto donde le robaron los millones de pesos destinados a sus compañeros. “Cabros, no saben lo que me pasó. Iba caminando, le iba a transferir las lucas a los cabros y me asaltaron”, comentó de manera irónica y con una risa de incredulidad. A pesar de este tono, pidió paciencia a los afectados, aunque sin dejar claro si se trataba de una broma o no.

“Aguántame un poquito. Fran sé que estai necesitá. Porfa, aguántame un pichintún, estos desgraciados…”, añadió, dejando entrever un tono sarcástico en su mensaje. Finalizando su respuesta, envió un mensaje enigmático que podría interpretarse como una indirecta o reflexión: “Todo se devuelve en la vida”.

Nuevamente, arremetió contra sus excompañeros de Gran Hermano

Posteriormente, Sebastián Ramírez continuó con sus críticas hacia la pareja en cuestión, acusándolos en sus historias de redes sociales de aprovecharse de su fama para ganar notoriedad. En su cuenta de Instagram, afirmó que Fran y Jorge “facturando gracias al mejor”, refiriéndose a sí mismo. “Cabros, son conocidos por papá”, también llegó a decir.

Y para cerrar, expresó su descontento, calificándolos como “mal agradecidos” y enfatizando que “¡los salvó el mejor! ¡Respeten!”.