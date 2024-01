Rubén Gutiérrez denunció amenazas en contra su familia tras acusaciones de abuso: “Mis hermanas tuvieron que congelar sus estudios por amenazas”

Santiago

Ya va más de un mes desde que Gran Hermano terminó, y con ello, sus ex participantes han podido retomar su vida normal, sacándole ventaja a la fama adquirida en el tiempo de encierro.

Sin embargo, Rubén Gutiérrez, quien también fue participante, vive otra realidad.

Recordemos que el excarabinero fue expulsado del reality después de que Scarlette Gálvez lo acusara de tocarla sin su consentimiento.

Amenazas en contra de su familia

Durante este fin de semana, el exchico reality utilizó sus redes para hacer una transmisión en vivo, con la que quiso defenderse de los ataques y contar cómo lo ha pasado este mes.

“He ido a psicólogos, psiquiatras. Todo empezó el día que me sacaron, fui suspendido. A los cuatro días -estaba empastillado, muy mal-, querían que yo fuera al panel, donde yo miraba a alguien y me ponía a llorar”, partió narrando.

“Me dijeron que no porque estaba terminando el reality. Me quitaron la oportunidad de defenderme y todavía me mantienen callado, yo no puedo hablar, me quitaron un derecho como persona”, dijo.

Según explicó gutiérrez, la denuncia no sólo lo perjudicó a él, sino que también a sus cercanos. “Mi familia sufrió mucho, ha sido una pena horrible. Mis hermanas tuvieron que congelar sus estudios por amenazas. Siempre fui caballero. Tengo contrato hasta el 3 de mayo de 2024. Sufrí de discriminación, fueron muy cruel conmigo”, añdió Rubén.

“No puedo hablar mucho porque todavía estoy amarrado. Ellos no tomaron la decisión, no estoy en ningún proceso judicial de parte de ellos. Pueden revisar mis antecedentes, no tengo nada, en comparación con otros participantes”, explicó.

Además de recalcar su inocencia, Rubén agrega que está “dispuesto a hablar, porque este proceso es muy complejo. Quiero cerrar este capítulo este mes, destruyeron mi familia. Mi hermano chico tuvo que dejar de estudiar por amenazas”.