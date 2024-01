Raimundo Cerda encontró rival para la “Noche de Combos”: fue su compañero en “Gran Hermano”

En la noche de la gran final de Gran Hermano, tras la victoria de Constanza Capelli, se planteó la posibilidad de un enfrentamiento entre Raimundo Cerda y Jorge Aldoney en el evento “Noche de Combos”, programado para el 10 de febrero en el Teatro Caupolicán. Ante la pregunta sobre la disposición de Rai para enfrentar al ex Mr. Chile, el concursante expresó que le parecía un buen competidor y que estaría dispuesto a pelear si él aceptaba.

Sin embargo, Jorge Aldoney, en ese momento, optó por mantener la incertidumbre y no revelar sus comentarios sobre la posibilidad de pelear con Raimundo Cerda. Su respuesta fue enigmática, limitándose a decir que no podía ofrecer entregar información previo a la fecha que le definieron para hacerlo. “No puedo dar ningún adelanto sobre esa información. No puedo dar ningún adelanto, te la dejo ahí”, afirmó a Publimetro.

El rival de Rai

Finalmente, la incógnita se resolvió, confirmándose que el rival de Raimundo Cerda en “Noche de Combos” será Jorge Aldoney, el novio de Skarleth Labra, quien en el reality había manifestado su interés y pasión por el boxeo. El enfrentamiento se llevará a cabo en un duelo de tres rounds, con una duración de tres minutos cada uno.

“Llegó con todo Jorge Aldoney se enfrentará con Raimundo Cerda en Noche de Combos. ¿Quién saldrá victorioso?”, escribieron desde la cuenta oficial. En una publicación en la que reaccionó Skarleth, quien amorosamente manifestó su apoyo a su pololo. Mientras que, Lucas Crespo, otro ex Gran Hermano, se limitó a comentar: “Rocky versus Iván drago”.

El evento “Noche de Combos” es organizado por el influencer Dylantero y está inspirado en “La Velada”, un encuentro similar realizado por el influencer español Ibai Llanos en España. La noche contará con varias peleas, incluyendo enfrentamientos entre streamers, actores y participantes de realities. La pelea entre Jorge Aldoney y Raimundo Cerda se espera que cierre la noche, generando expectación sobre quién resultará victorioso en este emocionante duelo.