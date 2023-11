Bambino responde a búsqueda de Raimundo Cerda por un contrincante en “Noche de Combos”

El próximo 10 de febrero, el mundo digital vibrará con “Noche de Combos”, un evento que reunirá a destacados actores, cantantes, influencers y exchicos realities en una serie de emocionantes peleas de boxeo. La iniciativa busca emular el éxito de “La velada del año”, organizada por el reconocido streamer Ibai Llanos, en la que participaron figuras chilenas como Germán Garmendia y Shelao. Y entre los peleadores confirmados, está Raimundo Cerda, lo que llegó a los oídos de Bambino.

El responsable de esta nueva propuesta es el Dylantero. Este youtuber ha logrado convocar a diversos influencers para protagonizar este singular espectáculo. La primera pelea de la noche será entre los conocidos streamers Alejandro Silva, también conocido como @eljanojey, y César Díaz, quien se presenta como @elcesarlive.

Seguido a este enfrentamiento, los reflectores se centrarán en una pelea entre el ex MasterChef y participante de Tierra Brava, Max Cabezón, y el actor Raimundo Alcalde, quien promete ofrecer un emocionante duelo de habilidades pugilísticas.

La diversidad de participantes también incluye al comediante Claudio Michaux, encargado del streaming de Gran Hermano. Este humorista se enfrentará a Sebastián Cubillos, mejor conocido como “Moai Gr”. Este singular duelo promete no solo golpes, sino también momentos llenos de entretenimiento.

Bambino respondió al reto de Raimundo

Sin embargo, la expectativa se incrementa ante la incertidumbre sobre el rival del ex Gran Hermano, Raimundo Cerda. Y es que dos posibles contrincantes se retiraron del evento. Ante esta situación, los cibernautas han sugerido a Fernando Altamirano, conocido como Bambino, como rival para Rai. Este último, quien también salió con Alessia Traverso, respondió a la propuesta con una dosis de humor al sugerir a su compañero Lucas Crespo para la contienda, mencionando: “Que vaya en mi representación mi compa @lucas_crespo7 a mí me sacan la C T M“.

La cartelera completa del evento “Noche de Combos” incluye peleas entre destacados influencers como Tabatha Pacer (@tabathapacer) contra Hi Franny (@hifranny), Mike Milfort (@mikemilfort) enfrentando a Necko (@neckolol), y la participación de Raimundo Cerda (@raimundocerdah) contra un rival aún por confirmar.