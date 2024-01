Cony Capelli explica por qué tomará drástica medida en su próximo cumpleaños

Cony Capelli celebró recientemente su cumpleaños número 28 en el Club Gordos de La Reina, acompañada de alrededor de 15 personas. La locación fue elegida por su decoración “instagrameable”, según explicó la ganadora de Gran Hermano. A este festejo asistieron famosos y gente del mundo de los realities como Pamela Díaz, Fabio Agostini, Viviana Acevedo y Fernando Altamirano.

En conversación con LUN, Constanza Capelli destacó que recibió su cumpleaños con alegría. “Recibí mi cumpleaños con mucha felicidad porque siento que fue el año más decisivo e importante… Mi vida cambió en 180 grados. Lo recibo con más humildad y con madurez que mis 27. Siento que estoy buscando un camino tranquilo, con más estabilidad y quizás porque estoy acercándome a los 30″, afirmó.

Durante la celebración, se llevó a cabo una dinámica de besos en la que Cony Capelli compartió sus labios con varios de los asistentes. Algunos de estos momentos fueron registrados en video y compartidos en redes sociales. Al respecto, la bailarina emitió una queja: “Igual es lamentable para mí que eso se haya visto”.

La medida que tomará Cony Capelli para su próximo cumpleaños

Más adelante, la ganadora de Gran Hermano reveló la medida que tomará para su próximo cumpleaños y el porqué. “Ya les advertí a todos que la próxima celebración será sin celular porque creo que eso debió quedarse en lo privado y lo íntimo. No creo que haya sido malo, pero no es algo que quiero que el público sepa. Hay cosas que guardar. Es bueno tener privacidad y eso es algo que he aprendido en esta experiencia (post reality)”, sostuvo.

Finalmente, acerca de sus deseos para sus 28 recién cumplidos, Cony Capelli expresó: “Soy una persona de retos a corto plazo, porque me gusta disfrutar el día a día, pero quizás un hogar establecido, mi propio departamento, que es algo que ya estoy tramitando. Con mi Bigotitos al lado, viajando un montón y estableciéndome más en televisión”.