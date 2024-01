Emiliano Vecchio y un posible regreso a Unión Española: “He hablado con algunos clubes, pero todavía no hay nada concreto”

Santiago

Racing Club ha comenzado la temporada 2024 con un nuevo entrenador, Gustavo Costas. Sin embargo, Emiliano Vecchio no se presentó a las prácticas del equipo y finalmente abandonó la institución, firmando la rescisión de su contrato.

En una reciente entrevista con Radio La Red de Argentina, el jugador, formado en Rosario Central, agradeció al club por entender su decisión y confirmó que la rescisión ya ha sido formalizada.

Además, en conversación con la citada radio, el jugador de 35 años dijo que le han llegado un par de ofertas. “He hablado con algunos clubes, pero todavía no hay nada concreto. Tomaremos la mejor decisión a nivel familiar”, dijo el volante, sin aludir explícitamente a los sondeos que tendría Unión Española por él.

Emiliano Vecchio, con pasos por Unión Española y Colo Colo, ha recibido ofertas, incluyendo una de Platense. “Grazzini me llamó para ir a Platense, le agradecí y le dije que estaba entre una de las posibilidades (...) le avisé que no me quería apresurar”, expresó el ex canalla.

Aunque agradeció el interés, el mediocampista argentino no tiene prisa por tomar una decisión sobre su futuro. Se espera que en la próxima semana defina su destino, expresando su deseo de continuar compitiendo, ya sea en Argentina o en el extranjero.

La posible llegada de Emiliano Vecchio a Unión Española ha generado expectación en el fútbol chileno, considerando su historial en el país y su destacado desempeño en temporadas anteriores. ¿Se dará el retorno del argentino?