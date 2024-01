“La maltrataba, le pegaba”: Cony Capelli desclasificó delicada situación de maltrato en su familia

Cony Capelli compartió detalles sobre su relación con su padre biológico durante su participación en el programa Sin Editar de Pamela Díaz. La bailarina reveló que no tiene un buen concepto de su padre, a quien nunca ha conocido, describiendo la situación con un toque de humor.

Durante la entrevista, Pamela Díaz indagó sobre el nombre completo de Constanza. “Me gusta, pero el primer apellido no me gusta tanto por un tema de mi viejo, como no lo conozco”, respondió Cony consultada acerca de sus nombres y sus dos apellidos.

“Nunca lo he visto en mi vida, fue a comprar cigarros y se mandó a cambiar. La cagó, porque podría haber facturado harto”, añadió.

Pamela Díaz, intrigada, preguntó si la madre de Constanza le había hablado sobre su padre. La bailarina contestó: “Sí. De hecho, una vez tuvimos una conversación donde ella se sentó y nos dijo ‘hijas, les quiero explicar qué fue lo que pasó’”.

Desclasificó el maltrato que tuvo que soportar su madre

Más adelante, Cony Capelli expuso que “mi papá conoció a mi mamá cuando era muy chica, tenía 17 años. La maltrataba, le pegaba”. Dando así a conocer los difíciles momentos que soportó su progenitora por esta persona que ella nunca pudo conocer.

Luego, la ganadora del reality de Chilevisión abordó el interés de su hermano por conocer a su padre biológico. “Mi hermano tuvo esa curiosidad de conocerlo, pero a mí nunca. Tengo una sensación súper negativa, entonces si no me va a sumar, pa qué”, afirmó.

En última instancia, Constanza Capelli destacó la importancia de su madre en su vida, describiéndola como una mujer fuerte y valiente. “Es aperradísima, entonces con ella me basta y me sobra”, concluyó.