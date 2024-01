“No hay que perder el tiempo, que una está soltera”: Coni Capelli debuta en “Contigo en la Mañana” con divertido coqueteo con Roberto Cox

La reciente ganadora de Gran Hermano, Coni Capelli, hizo su primera aparición en el matinal Contigo en la Mañana, de Chilevisión, este 4 de enero. La bailarina se unió a Gino Costa en su despacho para explorar las mejores picadas y panoramas en El Quisco, región de Valparaíso, para el verano de 2024.

Durante su debut en el matinal, Constanza interactuó con los conductores del programa, destacando un encuentro previo con Roberto Cox en el área de maquillaje: mencionó que se encontraron por la mañana, lo que generó una pequeña dosis de coqueteo en el set.

Gino Costa no perdió la oportunidad de indagar sobre la naturaleza del encuentro, preguntando si se habían visto solo en el maquillaje, a lo que ambos respondieron afirmativamente. Sin embargo, la interacción no terminó ahí, ya que Constanza Capelli lanzó un comentario juguetón hacia Roberto Cox. “No hay que perder el tiempo, que una está soltera”, comentó Coni.

Y luego, la ganadora de Gran Hermano, al probar mariscos en el puerto de El Quisco, donde dijeron que unos eran afrodisiacos, bromeó: “Atento, Roberto”. Enseguida, expresó ser “mañosa” a la hora de comer este producto de mar, para después agregar: “Anota, Roberto”. Sin olvidar que en el momento, cuando comió un ostión, indicó que aquella sensación se la dedicaba a Roberto Cox.

Roberto Cox no paró de sonreír

Pero la dinámica no se limitó a estas interacciones. Los animadores del matinal también participaron en bromas hacia la bailarina de ballet y el periodista. Julio César Rodríguez señaló en tono humorístico que Constanza Capelli estuvo en Gran Hermano “a pura dobladita”. Además, hizo referencia a las preferencias de Roberto Cox, mencionando que “a Roberto Cox le gustan las dobladitas de desayuno”.

Es importante destacar que durante este intercambio divertido, Roberto Cox mostró una actitud receptiva, riéndose de las bromas y contribuyendo a la atmósfera distendida del programa matinal de Chilevisión.

Mira acá este divertido momento