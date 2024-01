En la intimidad de 31 Minutos: Creadores del espacio infantil comparten detalles del museo con la historia de Tulio Triviño y compañía

En el Ciudadano ADN tuvimos la oportunidad de conversar sobre la exposición de 31 Minutos en el marco de Teatro a Mil junto a Pedro Peirano y Álvaro Díaz, creadores del icónico programa infantil.

“No es una exposición de auto homenaje, sino que es una puesta en escena de 31 Minutos recopilando su historia en distintos formatos respecto a su mundo. Es una inmersión dentro de su mundo, que tiene su personaje e historia, pero también mucho arte detrás y creación”, comenzó diciendo Álvaro Díaz al inicio de la conversación.

¿Cómo es la exposición de 31 Minutos?

A lo anterior, la voz detrás del popular conejo rojo Juan Carlos Bodoque comentó que “hay mucho trabajo de escenografía, los mismos títeres en su parte creativa, en su imagen, en su música, etcétera”.

“Esto es como entrar al mundo de 31 Minutos en distintas dinámicas y formatos. Para el fan va a ser un gran placer porque hemos sido rigurosos para que estén los detalles propios que buscan y para el que conoce poco, o lo normal, será una experiencia muy interesante de entender lo que hay detrás de algo que ha crecido mucho más que el programa de televisión de sus orígenes”, aseguró.

De acuerdo a Pedro Peirano, voz del célebre conductor de noticias Tulio Triviño, para poder hacer la curatoría del material que se expondrá, se necesitó de una mirada externa.

“Teníamos una bodega llena de cosas y lo que no queríamos hacer en este museo es replicar la bodega, sino que alguien viera cómo funciona esto y le diera un relato. Y ese fue José Délano, que fue el curador de la muestra, junto con Pancho Schultz, que es nuestra mano derecha e izquierda de 31 Minutos”, expuso.

Acto seguido, Peirano adelantó que en el museo de 31 Minutos los fans podrán encontrarse con guiones y harto material de arqueología de la serie. “Está el storyboard de la película con cada escena dibujada. También hay una muestra de cómo es el taller, de cómo se fabrican los monos. Es un mundo bastante amplio”, aseguró.

Abriendo la intimidad de Tulio y compañía

Por otra parte, la dupla que en los 90 brilló con Plan Z desclasificó algunos secretos de los orígenes del programa.

Así, por ejemplo, Álvaro Díaz dijo que en un inicio el formato era distinto. “Al principio era una serie de gags infantiles bastante variados, algo más magazinesco”, compartió, para luego mencionar una de las ideas que no pasaron el corte final: un pez - real - que fuera un personaje más.

“No me acuerdo por qué salió la idea, pero compramos un pescado y lo pusimos en una pecera. No teníamos mucha familiaridad con el manejo de acuarios, entonces no sabíamos que había filtros”, recordó.

Sobre por qué el programa terminó siendo el noticiero que fue, Díaz dijo que tenía relación con su profesión original. Y es que tanto él como Peirano son periodistas.

“Ya teníamos un conocimiento del periodismo que nos hacía muy sencillo manejar ciertos códigos y parodia sin necesidad de investigar ni complicarnos tanto. Se nos dio naturalmente pasar de este programa magazinesco a este noticiero de títeres”, confesó.

El Museo de 31 Minutos estará en el Centro Cultural La Moneda desde el 13 de enero al 29 de febrero. Personas de 0 a 12 años entran gratis, escolares con TNE y mayores de 60 años podrán pagar $3.000 y el valor de entrada general es de $10.000. Los días martes, en cambio, la entrada es gratuita para todo público.