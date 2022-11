Durante las últimas horas se viralizó un video donde una popular y reconocida canción de 31 Minutos apareció en el anime Spy x Family. El hecho no pasó desapercibido entre el público chileno, que rápidamente se volcó a las redes sociales.

No hay dudas de que la serie nacional, con sus composiciones musicales, se ha convertido en un ícono y en una de las producciones infantiles más aclamadas.

Gracias a esto, la creación de Álvaro Díaz y Pedro Peirano ha traspasado fronteras. Sin embargo, esta semana se dio a conocer una gran referencia, de las más importantes que se les ha hecho.

En el capítulo titulado “La cocina de Yor / Amor de informante” de la adaptación del manga de Tatsuya Endō, se puede ver a una de las protagonistas entonando una popular canción de 31 Minutos.

Se trata de la pequeña Anya Forger/Sujeto 007, quien aparece cantando “Mi muñeca me habló“, que es interpretada por Flor Bovina en la serie chilena.

Hay que aclarar que este hecho se dio en el doblaje latinoamericano del anime. En este contexto, hay que destacar que la actriz de voz Elizabeth Infante es la encargada de interpretar a Anya.

Mi muñeca me habló ♫

Me dijo cosas ♫

Que no puedo repetir ♫

Porque me habla solo a mí ♫

Anya canta "Mi muñeca me habló" de la serie chilena #31minutos durante el episodio más reciente doblado del anime "Spy x Family".

