Donald Trump ataca a juez y reitera su inocencia durante juicio por fraude fiscal en Nueva York

Este jueves, durante el juicio por fraude fiscal en Nueva York, Donald Trump denunció una “injerencia electoral” a cuatro días del voto de los republicanos en el estado de Iowa, donde abrirá las elecciones como el favorito.

En síntesis, el expresidente de Estados Unidos (EE.UU.) está acusado junto a sus hijos Eric y Donald Jr. de inflar fraudulentamente el valor de sus propiedades en la década de 2010 para obtener condiciones favorables de los bancos y empresas de seguros.

Según consignó T13, al regresar al tribunal para los alegatos finales, Trump volvió a arremeter ante la prensa contra las “injerencias electorales al más alto nivel” y un “juicio muy injusto”, llegando a acusar al presidente Joe Biden de estar detrás de la acción legal contra él.

Durante el juicio, el juez Arthur Engoron le permitió a Donald Trump entregar algunos argumentos, por lo que el expresidente aprovechó inmediatamente la ocasión para atacar una vez más a la fiscal a cargo, Letitia James, tildándola de “pirata política”.

Trump ataca a juez

“Quieren asegurarse de que nunca vuelva a ganar (elecciones). Ella (fiscal general) odia a Trump... y si no puedo hablar de ello, me duele”, bromeó. En ese momento, el juez intentó interrumpirle, pero el expresidente señaló: “Usted persigue su propia agenda, no puede escuchar más de un minuto”.

En esa línea, de acuerdo a la policía del condado de Nassau, en la península de Long Island, al este de Nueva York, se confirmó que se había producido una falsa amenaza de bomba contra el domicilio del juez Engoron.

Cabe mencionar, que durante el juicio, Donald Trump también atacó violentamente al equipo del juez y al fiscal general. En respuesta, Engoron ya le impuso dos multas por un total de 15.000 dólares.

Otros juicios contra Trump

Finalmente, la semana próxima se abrirá un nuevo juicio en Nueva York por difamación y en marzo deberá volver a sentarse en el banquillo en Washington por las acusaciones de conspirar en las elecciones de 2020, y en mayo, en Florida por cargos de manejo indebido de documentos secretos.