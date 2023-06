Estados Unidos: Donald Trump enfrenta 37 cargos criminales en investigación por uso de documentos clasificados

Este viernes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió una acusación contra el ex presidente Donald Trump. En la declaración, se reveló que el ex mandatario enfrenta 37 cargos criminales por manejo de documentos clasificados.

En detalle, el documento precisó que también estaría implicado el ayudante de Trump, Waltine Nauta, ya que fue visto sustrayendo cajas con documentos clasificados desde su mansión en Palm Beach. En ese sentido, también informó que al término de su mandato en 2021, el ex presidente ordenó el traslado de decenas de cajas con archivos a su residencia en Florida.

En las cajas, donde se guardaban documentos clasificados que incluyen información sobre armamento de Estados Unidos y de otros países, se encontraron en diferentes lugares de la mansión como en el salón de recepciones, un baño, un depósito, una oficina y hasta en la habitación del ex presidente Trump.

Además, el texto precisó que el ex gobernante “no estaba autorizado a poseer o retener documentos clasificados“, en vista de que no obtuvo ninguna exención con ese fin por parte de un funcionario de alto rango de una agencia federal, como lo estipula la ley.

Al respecto, el fiscal a cargo, Jack Smith sostuvo que “Donald Trump está acusado de delitos graves de violación de nuestras leyes de seguridad nacional, así como de participar en una conspiración para obstruir la justicia. Esta acusación fue votada por un gran jurado de ciudadanos del distrito sur de Florida”.

“Las leyes se aplican para todos”

“Las violaciones de esas leyes ponen en riesgo a nuestro país. La adhesión al estado de derecho es un principio básico del Departamento de Justicia y el compromiso de nuestra nación con el estado de derecho es un ejemplo para el mundo. Tenemos un conjunto de leyes en este país y se aplican a todos“, añadió.

Finalmente, el fiscal Smith concluyó que “estamos ansiosos por presentar nuestro caso ante un jurado de ciudadanos en el distrito sur de Florida. Me gustaría agradecer a los servidores públicos de la Oficina Federal de Investigaciones por esta investigación y que trabajaron incansablemente todos los días para defender el estado de derecho en nuestro país“.